Митрополит Вениамин о задачах церкви: «Сказать всем, кто готов услышать»

Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.

В Заславле работает съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит Полина Королева. У нее узнаем все подробности.

Полина Королева, корреспондент:

28 июля в Заславле большие гулянья. Город преобразился и празднует 1030-летие православия в Беларуси. Напомню, утро началось с литургии у собора Преображения Господня. Служба прошла под открытым небом, что, по словам священнослужителей, делает любую молитву еще сильнее. Интересно, что во время литургии прямо над валом пролетали аисты, многие заметили, что клин их напоминает крест. Говорят, это хорошее знамение.