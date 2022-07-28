Митрополит Вениамин о задачах церкви: «Сказать всем, кто готов услышать»
Новости Беларуси. Заславль масштабно отмечает 1030-летие православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – важная для каждого, ведь это целая веха в истории. Потому и программа празднования обширная.
В Заславле работает съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит Полина Королева. У нее узнаем все подробности.
Полина Королева, корреспондент:
28 июля в Заславле большие гулянья. Город преобразился и празднует 1030-летие православия в Беларуси. Напомню, утро началось с литургии у собора Преображения Господня. Служба прошла под открытым небом, что, по словам священнослужителей, делает любую молитву еще сильнее. Интересно, что во время литургии прямо над валом пролетали аисты, многие заметили, что клин их напоминает крест. Говорят, это хорошее знамение.
К слову, сегодня в Беларуси существует почти 1 800 приходов, еще 100 храмов находятся на этапе строительства. По словам митрополита Вениамина, в стране делают все, чтобы в каждом населенном пункте, независимо от размеров, было место, куда любой может прийти и обратиться к вере. Предлагаю узнать, какие задачи стоят у церкви в наше время.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Задача в том, чтобы современному человеку сказать по-современному. Задача в том, чтобы молодым людям, которые еще не знакомы с православием, да и старшему поколению, сказать, чтобы это было для них интересно и осознанно нужно. Вот это задачи. Сказать всем, кто готов услышать. Сказать так, чтобы быть услышанным. Непростая задача, но она стоит.