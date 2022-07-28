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«Всем нравится». Посмотрите, какой цветник можно разбить под окнами собственной квартиры

28 июля 2022 13:45
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Новости Беларуси. В Березино за лето появилось несколько новых и ярких локаций. В благоустройстве и преображении дворовых территорий участвуют не только коммунальщики, но и местные жители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всем нравится». Посмотрите, какой цветник можно разбить под окнами собственной квартиры-1

Например, Любовь Урбанович превратила свой подъезд в настоящее арт-пространство. Сначала освежила стены и украсила их картинами, панно и цветами. Сделала уголок для отдыха. После к ней присоединились соседи. На улице Кирова Любовь Урбанович разбила цветник с розами, гладиолусами, лилиями и хризантемами.

«Всем нравится». Посмотрите, какой цветник можно разбить под окнами собственной квартиры-4

Любовь Урбанович, жительница Березино:
Муж любит розы, я люблю гладиолусы. Где-то покупаю, где-то по почте выпишу. Раз в неделю, когда обильные дожди, их надо подрыхлить – они любят кислород. Час на эту грядку и по бокам, вчера, может, полтора потратила. Когда приходят к кому-то или ко мне гости, всем нравится.

«Всем нравится». Посмотрите, какой цветник можно разбить под окнами собственной квартиры-7

Также Любовь Урбанович разбила под окнами дома небольшой огород. Выращивает помидоры, укроп, лук, чеснок.

# Озеленение # общество # Любовь Урбанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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