«Всем нравится». Посмотрите, какой цветник можно разбить под окнами собственной квартиры

Новости Беларуси. В Березино за лето появилось несколько новых и ярких локаций. В благоустройстве и преображении дворовых территорий участвуют не только коммунальщики, но и местные жители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, Любовь Урбанович превратила свой подъезд в настоящее арт-пространство. Сначала освежила стены и украсила их картинами, панно и цветами. Сделала уголок для отдыха. После к ней присоединились соседи. На улице Кирова Любовь Урбанович разбила цветник с розами, гладиолусами, лилиями и хризантемами.

Любовь Урбанович, жительница Березино:

Муж любит розы, я люблю гладиолусы. Где-то покупаю, где-то по почте выпишу. Раз в неделю, когда обильные дожди, их надо подрыхлить – они любят кислород. Час на эту грядку и по бокам, вчера, может, полтора потратила. Когда приходят к кому-то или ко мне гости, всем нравится.