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Польский общественный активист: поражают кадры детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны

10 ноября 2021 13:34
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Наплыв мигрантов на границе и резкая реакция на это польских силовых структур продолжают накалять обстановку в приграничных районах. Польские власти заверяют, что полностью контролируют ситуацию, однако шокирующие кадры в СМИ заставляют местных жителей с беспокойством наблюдать за происходящим. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский общественный активист: поражают кадры детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны -1

Александра Трапп, польский общественный активист:
Меня как маму двоих маленьких детей больше всего поражают кадры детей, именно детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны. Вещи, которые на них, абсолютно не адаптированы для этих погодных условий. Но прежде всего в детских больших глазах виден страх. Я смотрю, как мои дети засыпают в своих теплых детских кроватях, они могут обнять меня, когда просыпаются ночью. Но я не могу сдержать слез, когда думаю о тех детях, которые сейчас бродят где-то по лесу в нескольких сотнях километров на восток от меня.

Польский общественный активист: поражают кадры детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны -4

Градус недопонимания в польском обществе подогревают факты замалчивания масштабов миграционного кризиса и категоричного запрета на работу волонтеров, представителей правозащитных организаций и журналистов в этом регионе. Строгие меры политики объясняют режимом чрезвычайного положения.

Польский общественный активист: поражают кадры детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны -7

Александра Трапп:
Я не могу смириться с ситуацией, в которой к голодным, промерзшим людям не допускают представителей организаций по оказанию помощи. Также я не могу смириться с ситуацией, в которой представителей СМИ отстраняют от происходящего на границе. Мы узнаем новости из утечек или общественных организаций, которые находятся в контакте с мигрантами.

Так, в своем месседже активист вспоминает случай в польском Михайловье, где представители власти вернули беженцев на границу.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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