У БГУ появился собственный амфитеатр в римском стиле. Как оборудовано сооружение и зачем нужно?

Новости Беларуси. У ведущего вуза страны появился собственный амфитеатр. Событие приурочено к 101-летию БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новое архитектурное сооружение в римском стиле украсило внутренний дворик главного корпуса. Оно рассчитано почти на 190 человек. К конструкции подведены инженерные коммуникации: электричество, освещение, есть выход в интернет, а еще возможность подключения мультимедийного оборудования. Здесь будут проходить мероприятия, мастер-классы, дискуссии, семинары и музыкальные выступления. В торжественной церемонии приняли участие руководство БГУ, преподаватели и студенты. Также вручили благодарности от ректора и наградили заслуженных работников университета.

Максим Маевский, студент исторического факультета БГУ:

Безусловно, это очень полезно, поскольку дополнительное пространство для проведения мероприятий, тем более такое интересное, как амфитеатр.

Екатерина Гречная, студентка факультета журналистики БГУ:

Иногда нужно проводить мероприятия на улице, тогда они обычно проходят в каком-нибудь парке. А так у нас будет уже своя площадка, своя сцена под открытым небом, и можно будет проводить наши мероприятия в стенах БГУ.

Андрей Король, ректор БГУ:

Задумка проводить в современном русле и занятия под открытым небом, на свежем воздухе. Обыкновенные занятия, в том числе 180 человек – это поточная лекция. Предстоит многое сделать, напряженная работа, кропотливая по каждому из процессов: и по подготовке новых профилей специальностей, которые мы хотим впервые заявить, открыть, и по части обновления матбазы.