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«Взвешенные предложения и решения». Со специалистами Логойска обсудили устройство ВНС – что интересовало белорусов?

28 октября 2022 15:43
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Новости Беларуси. Историю нашего современного государства пишут простые люди. В Логойске представители Федерации профсоюзов обсудили с молодыми специалистами устройство, состав и деятельность Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взвешенные предложения и решения». Со специалистами Логойска обсудили устройство ВНС – что интересовало белорусов?-1

Встреча прошла в формате открытого диалога. Работники предприятий делились своими идеями и предложениями о политической системе. Интересовались также, как выдвинуть свою кандидатуру в состав ВНС. Возможность стать частью высшего представительного органа есть у любого белоруса.

«Взвешенные предложения и решения». Со специалистами Логойска обсудили устройство ВНС – что интересовало белорусов?-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Действительно, как говорят, в обсуждении рождается истина. Это уже более взвешенные предложения и решения, когда это обсуждает большое количество людей. Полномочия очень широкие по Конституции. Это и обсуждение программы развития страны, это и, безусловно, контроль за тем, как эта программа исполняется. Это отчет правительства, это Послание главы государства. Мы говорим: это что за форма? Это форма народовластия, форма демократии.

Напомним, что обсуждения продолжатся до 2 ноября. А сам законопроект должны принять до весны.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Михаил Орда # Александр Лукашенко # Фотофакт

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