Много обещаний о пользе и выгоде. Белоруска поделилась историей, как попалась на крючок инфоцыган

Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У вас была какая-то неприятная история, поделитесь.

Татьяна Горбач, попалась на уловки маркетологов:

Да, достаточно была неприятная, даже наверняка больше из-за моих ожиданий. Потому что я повелась на рекламу блогера в Instagram о своем инфопродукте, который был завернут в очень красивую картинку. Было много очень обещаний о пользе, выгоде, которую я получу, начиная от расширения кругозора, заканчивая получением какой-то профессии, навыка, который мне поможет зарабатывать в дальнейшем. Достаточно известный, популярный многомиллионный блогер. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Блиновская, может быть? Татьяна Горбач:

Не будем делать ей рекламу. По итогу оказалось то, что от нее была буквально какая-то пара вводных лекций. Были приглашенные эксперты, которые не самого высокого уровня. Качество – такое ощущение, что какие-то из «Википедии» стандартные наборы, универсальные методы и инструменты. В общем-то, цена была не такая низкая, разочарование было больше именно от ожиданий. Подпортилось впечатление о блогерах, их инфопродуктах, о том, что они выпускают, и просто понимание того, что идет зарабатывание денег, нежели польза.

Ольга Шерснева:

Вы как-то пытались вернуть деньги или нет? Татьяна Горбач:

Нет, не пыталась. Это были просто отзывы на личной моей странице, отзывы о продукте где-то в чатах, в принципе, в окружении моем каком-то. Так, чтобы добиваться – нет. Юлия Самусенко:

Мне, кажется, вы попали в сети инфоцыганства, наверное, сейчас такого популярного продукта. Татьяна Горбач:

Именно так.