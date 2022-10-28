Много обещаний о пользе и выгоде. Белоруска поделилась историей, как попалась на крючок инфоцыган
Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У вас была какая-то неприятная история, поделитесь.
Татьяна Горбач, попалась на уловки маркетологов:
Да, достаточно была неприятная, даже наверняка больше из-за моих ожиданий. Потому что я повелась на рекламу блогера в Instagram о своем инфопродукте, который был завернут в очень красивую картинку. Было много очень обещаний о пользе, выгоде, которую я получу, начиная от расширения кругозора, заканчивая получением какой-то профессии, навыка, который мне поможет зарабатывать в дальнейшем. Достаточно известный, популярный многомиллионный блогер.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Блиновская, может быть?
Татьяна Горбач:
Не будем делать ей рекламу. По итогу оказалось то, что от нее была буквально какая-то пара вводных лекций. Были приглашенные эксперты, которые не самого высокого уровня. Качество – такое ощущение, что какие-то из «Википедии» стандартные наборы, универсальные методы и инструменты. В общем-то, цена была не такая низкая, разочарование было больше именно от ожиданий. Подпортилось впечатление о блогерах, их инфопродуктах, о том, что они выпускают, и просто понимание того, что идет зарабатывание денег, нежели польза.
Ольга Шерснева:
Вы как-то пытались вернуть деньги или нет?
Татьяна Горбач:
Нет, не пыталась. Это были просто отзывы на личной моей странице, отзывы о продукте где-то в чатах, в принципе, в окружении моем каком-то. Так, чтобы добиваться – нет.
Юлия Самусенко:
Мне, кажется, вы попали в сети инфоцыганства, наверное, сейчас такого популярного продукта.
Татьяна Горбач:
Именно так.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Инфоцыгане используют всякие маркетинговые штучки. Они используют этот инструмент не на благо, а нажиться на людях. Правильно?
Татьяна Горбач:
Да.
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