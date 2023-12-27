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У белорусской певицы Александры Мелех вышел клип «Твой Новый год». Вот как его снимали

27 декабря 2023 08:50
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Мелех, певица.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
У вас вышел клип, который называется «Твой Новый год». Расскажите о нем.

У белорусской певицы Александры Мелех вышел клип «Твой Новый год». Вот как его снимали-1

Александра Мелех, певица:
Песню написали классные авторы. Слова Анны Селук, музыка Анны Благовой. Их все знают, они у нас знаменитые авторы, которые делают хиты. Клип снимался в один день. Снимался на Комсомольской улице и на Революционной. Там не профессионалы снимались, артисты Музыкальной медиакомпании. Было все очень сумбурно, весело. В клипе прослеживается классная атмосфера.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Александра Мелех # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова

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