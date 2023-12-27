У белорусской певицы Александры Мелех вышел клип «Твой Новый год». Вот как его снимали

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Мелех, певица.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
У вас вышел клип, который называется «Твой Новый год». Расскажите о нем.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Мелех, певица.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
У вас вышел клип, который называется «Твой Новый год». Расскажите о нем.
Александра Мелех, певица:
Песню написали классные авторы. Слова Анны Селук, музыка Анны Благовой. Их все знают, они у нас знаменитые авторы, которые делают хиты. Клип снимался в один день. Снимался на Комсомольской улице и на Революционной. Там не профессионалы снимались, артисты Музыкальной медиакомпании. Было все очень сумбурно, весело. В клипе прослеживается классная атмосфера.
Подробности в видео.