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«Белпочта» бесплатно доставит поздравительные послания адресатам под Новый год

26 декабря 2024 07:50
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Поздравить родных, близких и друзей с Новым годом и подарить положительные эмоции. Белорусы могут отправить поздравительные открытки, а «Белпочта» бесплатно доставит их адресатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» бесплатно доставит поздравительные послания адресатам под Новый год-2

Праздничная акция состоится 27 декабря. В Минске местами ее проведения станут столичный почтамт и отделение № 60. Подписанные от руки послания можно будет отправить с 10:00 до 12:00, и с 17:00 до 19:00. Почтовые карточки станут необычным подарком, точно удивят и принесут искреннюю радость получателям.

# Почта Беларуси # Новый год

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