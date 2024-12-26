«Белпочта» бесплатно доставит поздравительные послания адресатам под Новый год

Поздравить родных, близких и друзей с Новым годом и подарить положительные эмоции. Белорусы могут отправить поздравительные открытки, а «Белпочта» бесплатно доставит их адресатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная акция состоится 27 декабря. В Минске местами ее проведения станут столичный почтамт и отделение № 60. Подписанные от руки послания можно будет отправить с 10:00 до 12:00, и с 17:00 до 19:00. Почтовые карточки станут необычным подарком, точно удивят и принесут искреннюю радость получателям.