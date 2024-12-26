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Лукашенко поздравил работников и ветеранов Городейского сахарного комбината

26 декабря 2024 07:21
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Городейский сахарный комбинат, будучи градообразующим предприятием, год за годом уверенно набирает мощь, открывая принципиально новые направления. Это подчеркнул Президент в поздравлении работникам и ветеранам предприятия по случаю 65-летия со дня его образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов Городейского сахарного комбината-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сладкая история предприятия началась накануне нового, 1961 года, когда была сварена первая партия городейского сахара. Эти два слова стали одним из самых узнаваемых отечественных продовольственных брендов, любимых в Беларуси и далеко за ее пределами. Убежден, что и в дальнейшем вы будете достойно решать масштабные задачи, которые стоят перед комбинатом, и вносить значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Глава государства пожелал коллективу и ветеранам предприятия крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений во благо родной Беларуси.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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