Лукашенко поздравил работников и ветеранов Городейского сахарного комбината

Городейский сахарный комбинат, будучи градообразующим предприятием, год за годом уверенно набирает мощь, открывая принципиально новые направления. Это подчеркнул Президент в поздравлении работникам и ветеранам предприятия по случаю 65-летия со дня его образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сладкая история предприятия началась накануне нового, 1961 года, когда была сварена первая партия городейского сахара. Эти два слова стали одним из самых узнаваемых отечественных продовольственных брендов, любимых в Беларуси и далеко за ее пределами. Убежден, что и в дальнейшем вы будете достойно решать масштабные задачи, которые стоят перед комбинатом, и вносить значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Глава государства пожелал коллективу и ветеранам предприятия крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений во благо родной Беларуси.