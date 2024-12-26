В Беларуси завершается формирование участковых избирательных комиссий по выборам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны быть образованы не позднее чем за 30 дней до основного дня голосования.

Как ранее сообщали в ЦИК, на выборах Президента будут образованы более 5 тысяч участковых комиссий. При их формировании учитывается опыт участия граждан в организации и проведении избирательных кампаний, знание избирательного законодательства, а также умение работать с людьми. Главная задача членов участковых комиссий – работа со списками избирателей, организация голосования, подсчет бюллетеней и подведение итогов на участке. Мониторинг формирования комиссий по выборам Президента осуществляют международные наблюдатели.

Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:

Они начнут оформлять участки, будут выписывать приглашения тем людям, которые должны прийти на участки для голосования, выверкой списков заниматься. Это та работа, которую никто не видит, но она очень важна. Также будут дежурства для того, чтобы граждане могли прийти, посмотреть есть ли они в списках для голосования на этом участке. Уже начнут работать наблюдатели, регистрация наблюдателей. Вот эта та работа, которой будут заниматься участковые избирательные комиссии.

Так, например, представители Миссии наблюдателей от СНГ выехали в регионы Беларуси для ознакомления с ходом избирательной кампании. Напомним, Миссия от Содружества приступила к работе 18 декабря. Всего для наблюдения за выборами Президента уже аккредитованы 93 международных наблюдателя.