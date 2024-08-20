У белорусских школьников появится новый предмет. Каким теперь будет подход к изучению истории?

Обсуждаем новинки на книжных полках школьников. К началу первой четверти к ним добавится еще одно важное учебное пособие – история Беларуси в контексте всемирной истории. В образовательную программу будет введен и одноименный предмет. Как новый учебный предмет повлияет на восприятие прошлого? Каким будет подход к обучению? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Гинчук, проректор по методической работе государственного учреждения образования «Академия образования», и Александр Кохановский, декан исторического факультета Белорусского государственного университета.

Юрий Царев, ведущий:

Почему сейчас наступил момент, когда нашу историю нужно изучать именно в таком виде? Для каких классов рассчитан этот предмет?