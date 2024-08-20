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У белорусских школьников появится новый предмет. Каким теперь будет подход к изучению истории?

20 августа 2024 10:04
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Обсуждаем новинки на книжных полках школьников. К началу первой четверти к ним добавится еще одно важное учебное пособие – история Беларуси в контексте всемирной истории. В образовательную программу будет введен и одноименный предмет. Как новый учебный предмет повлияет на восприятие прошлого? Каким будет подход к обучению? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Гинчук, проректор по методической работе государственного учреждения образования «Академия образования», и Александр Кохановский, декан исторического факультета Белорусского государственного университета.

Юрий Царев, ведущий:
Почему сейчас наступил момент, когда нашу историю нужно изучать именно в таком виде? Для каких классов рассчитан этот предмет?

У белорусских школьников появится новый предмет. Каким теперь будет подход к изучению истории?-2

Валентина Гинчук, проректор по методической работе Государственного учреждения образования «Академия образования»:
Действительно, с 1 сентября наши 10-классники будут изучать новый учебный предмет – история Беларуси в контексте всемирной истории. Он придет на смену двум учебным предметам, которые изучались ранее отдельно: всемирная история и история Беларуси. Я не могу сказать, что ранее история Беларуси изучалась вне контекста всемирной истории. Но концепция школьного исторического образования, которая была утверждена в 2022 году, предусмотрела, что на третьей ступени в 10 и в 11 классах ученики будут изучать этот предмет, который буде называться – история Беларуси в контексте всемирной истории. То есть его будут изучать и в 10 классе, в 11 классе. Начинаем мы с 1 сентября 2024 года с изучения в 10 классе.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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