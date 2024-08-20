Как выглядит самая старая часть Миор? Показываем площадь, которая меняла название три раза

Думаете, куда отправиться в августе и сентябре? Выбирайте Миорский район. Край журавлей и клюквы, самого большого верхового болота в Беларуси. На экотропе в Ельне каждый год бывают тысячи туристов, и это не единственный повод. Составили яркий путеводитель!

Миоры – город двух площадей, отправляемся в самую старую часть. 150 лет назад здесь все шумело в ярмарках-красках и была Рыночная площадь. Застройка конца XIX – начала XX века добавляет своего колорита. Особенно здание бывшей пожарной каланчи 1937 года. Оно пережило реставрацию, но не потеряло шарма. Говорят, раньше там был дежурный, и если возникал пожар, он мгновенно звонил в колокол, чтобы жители успели спасти город. В годы войны началась черная полоса геноцида. Немцы устроили еврейское гетто. В июне 1942-го расстреляли 758 ни в чем неповинных людей.

Ольга Пупина, научный сотрудник Миорского историко-этнографического музея:

После войны называние площади меняется – площадь переименовывают в площадь Свободы. И с 1969 года площадь получает новое название – площадь Памяти павших бойцов. На данной площади у нас расположена братская могила советских воинов и партизан, где захоронен 241 человек. Также на этой площади расположен мемориальный обелиск, посвященный воинам-афганцам – те ребята, которые не вернулись живыми с Афганской войны. И в честь них установлен был в 1990-е годы памятный обелиск под названием «Черный тюльпан».