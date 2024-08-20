Чем привлекает туристов кемпинг в Миорском районе? Пообщались с лесничим и узнали

Думаете, куда отправиться в августе и сентябре? Выбирайте Миорский район. Край журавлей и клюквы, самого большого верхового болота в Беларуси. На экотропе в Ельне каждый год бывают тысячи туристов, и это не единственный повод. Составили яркий путеводитель!

Миорщина богата на достопримечательности. И если вам захочется заземлиться на несколько дней, выбирайте кемпинг близ деревни Зачеревье. Лесная полянка посреди бескрайних озер вдохнет новые силы. Сюда можно приезжать большой компанией с палатками и кемперами. Дисненский лесхоз постарался на славу. Есть беседки, игровые площадки, вода, электричество, санузлы и дрова. Берите с собой хорошее настроение и наслаждайтесь природой.

Александр Терешко, главный лесничий Дисненского лесхоза:

Большинство едут, чтобы уединиться от городской суеты. У нас есть все возможности – взять в аренду палатки, шезлонги, какую-то кухонную утварь, велосипеды. Здесь находится озера, которые входят в Браславскую сеть – Обстерно, Укля, Важа и другие озера. Привлекают чистой водой, рыба, природа, красивый берег. С каждым годом мы наблюдаем увеличение потока туристов: как и наши местные белорусы, так и россияне нас активно посещают.

– Те, кто уже наотдыхался на природе, есть ли тут что в окрестностях посмотреть?

– Есть близлежащая деревня Нивники, старообрядческая церковь. Не совсем далеко водопад, расположенный на реке Вята.