«Не надо ехать ни в какую Карелию и Швейцарию». Посмотрите на самый большой водопад в Беларуси
Думаете, куда отправиться в августе и сентябре? Выбирайте Миорский район. Край журавлей и клюквы, самого большого верхового болота в Беларуси. На экотропе в Ельне каждый год бывают тысячи туристов, и это не единственный повод. Составили яркий путеводитель!
Анастасия Макеева, корреспондент:
Вот она, белорусская Ниагара. Водопад на реке Вята посещают не меньше, чем Мирский замок. Это место завораживает своими видами. А еще существует поверье, что если молодой парень сумеет три раза зайти в водопад, встать в нишу, то возлюбленная ответит взаимностью. Так что заходите и пробуйте.
Настало время освежиться и впечатлиться! Водопад на реке Вята – самый большой в Беларуси. И хоть это не творение природы, а детище человека, от этого он не менее прекрасен. Поклонников оазиса все больше. А появился он в начале XX века благодаря Ольгерду Оскерко, который построил на берегах живописной речушки электростанцию. Она обеспечивала энергией картонную фабрику. Для эффективности работы соорудили каменную стену высотой более двух метров.
Инна Толопило, главный хранитель фондов Миорского историко-этнографического музея:
На противоположном берегу мы видим остатки картонной фабрики, которая принадлежала вначале Мирским. Сюда по реке Вята из близлежащих сел сплавляли осиновые бревна длиной до трех метров. Здесь их расщепляли на щепу, прессовали в пластины, высушивуали и отправляли сначала в Друю, а затем в Вильно. Позже рядом возникла водяная мельница, которая также была необходима крестьянам, работала практически постоянно до середины 50-х годов XX века.
– Не надо ехать ни в какую Карелию и Швейцарию, потому что у нас тоже такие замечательные водопады.
– Здесь у нас ежегодно бывают туристы не только из Беларуси и России, но и из ближайшего зарубежья.
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