«Не надо ехать ни в какую Карелию и Швейцарию». Посмотрите на самый большой водопад в Беларуси

Думаете, куда отправиться в августе и сентябре? Выбирайте Миорский район. Край журавлей и клюквы, самого большого верхового болота в Беларуси. На экотропе в Ельне каждый год бывают тысячи туристов, и это не единственный повод. Составили яркий путеводитель!

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вот она, белорусская Ниагара. Водопад на реке Вята посещают не меньше, чем Мирский замок. Это место завораживает своими видами. А еще существует поверье, что если молодой парень сумеет три раза зайти в водопад, встать в нишу, то возлюбленная ответит взаимностью. Так что заходите и пробуйте.

Настало время освежиться и впечатлиться! Водопад на реке Вята – самый большой в Беларуси. И хоть это не творение природы, а детище человека, от этого он не менее прекрасен. Поклонников оазиса все больше. А появился он в начале XX века благодаря Ольгерду Оскерко, который построил на берегах живописной речушки электростанцию. Она обеспечивала энергией картонную фабрику. Для эффективности работы соорудили каменную стену высотой более двух метров.