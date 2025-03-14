Кому домик за 30 рублей? Самый отдалённый от центра сельсовет стал лидером продаж пустующих участков

Строить и жить белорусам помогает не только песня, но и законы. За последние 30 лет в сфере земельных вопросов приняты немало фундаментальных мер. И к Году благоустройства мы подошли с пакетом документов, которые дают зеленый свет в решении хозяйских вопросов: например, выкупить домик всего за одну базовую величину, купить древесину для стройки со скидкой 50 %, плюс обновленный Кодекс о земле. Все это крепкий фундамент, который облегчит тяготы строительства и ремонта в сельской местности, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

В агрогородке Семукачи Могилевского района благоустройство начинается с малого – подоконника в кабинете председателя сельсовета, где Тамара Укружская выращивает рассаду для будущих клумб и вазонов. Эта живая палитра украсит Семукачи уже в мае.

Забота о красоте гармонично сочетается с практичным подходом председателя к жизни. Тамара Укружская – одна из первых, кто в новациях – домик за базовую величину – рассмотрел перспективу для родной земли. Ее сельсовет – самый отдаленный от областного центра: до Могилева 60 километров. И казалось бы, для объекта на рынке недвижимости это очевидный минус.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета: У меня была мысль, что когда начнет продавать пригород, я останусь вообще нигде. Люди куда поедут? В пригород. А оказалось с точностью до наоборот. Мы не гонимся за аукционами. Да, деньги – это замечательно. Но наше первое правило – это продать и навести порядок. Человек хочет за 42 рубля – пусть он его купит за 42 рубля.

В председателе раскрылись способности хорошего риелтора. По итогам первых двух лет действия закона Семукачский сельский совет был признан лидером продаж не только своего региона, но и всей страны. За три года здесь продали уже 38 домов.

Тамара Укружская:

Я заходила в райисполком и говорила: кому надо домик за 30 рублей? Поехала на сервис: слушай, тебе дача не нужна за 30 рублей? Один приезжал, привозил с собой еще троих. И та шла цепочка, друг за другом. Первых 12 мы так продали.