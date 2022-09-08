У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями? 

Новости Беларуси. В центральном регионе успешно развиваются фермерские хозяйства. Ежегодно появляются новые, где занимаются животноводством, растениеводством, садоводством и даже пчеловодством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У Александра Щербицкого из Узденского района свыше 27 гектаров с клубникой и яблоней. Ежегодно поставляет на внутренний рынок тонны продукции. В приоритете – качество.

Раньше Александр Щербицкий занимался импортом фруктов из Европы. А потом решил выращивать продукцию сам и поставлять на отечественный рынок. Заложил сад, и вот они, 25 гектаров яблоневых владений. Саженцы приехали из голландско-сербского питомника. Стройные и крепкие, уже плодоносят. Техника посадки особая: нужно соблюдать определенное расстояние между деревьями и рядами.