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У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями? 

08 сентября 2022 15:00
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Новости Беларуси. В центральном регионе успешно развиваются фермерские хозяйства. Ежегодно появляются новые, где занимаются животноводством, растениеводством, садоводством и даже пчеловодством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями? -1

У Александра Щербицкого из Узденского района свыше 27 гектаров с клубникой и яблоней. Ежегодно поставляет на внутренний рынок тонны продукции. В приоритете – качество.

Сюжет Юлии Минич.

У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями? -4

Раньше Александр Щербицкий занимался импортом фруктов из Европы. А потом решил выращивать продукцию сам и поставлять на отечественный рынок. Заложил сад, и вот они, 25 гектаров яблоневых владений. Саженцы приехали из голландско-сербского питомника. Стройные и крепкие, уже плодоносят. Техника посадки особая: нужно соблюдать определенное расстояние между деревьями и рядами.

У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями? -7

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Парфенов # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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