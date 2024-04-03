«У Беларуси с границами личных свобод всё нормально». Алёна Дзиодзина о плюсах Союзного государства

Алена Дзиодзина, психолог:

Кто наблюдал за чередой рабочих поездок и совещаний главы государства, наверняка заметил, что при встрече с начальником, куратором или чиновником Президент, как правило, ставит вопрос: в чем нужна моя помощь? И если все же поразмышлять о нем больше, то становится очевидно, что по психологическим меркам этот вопрос очень сильный. Ведь по сути своей он не только про помощь, но еще про ответственность. Но не про ту, когда один несет ее за другого. А про разделение четких границ в отношениях одного с другим.

Представим, что вы начальник. У вас возникает проблемный вопрос, который полностью самому решить не выходит. Если кто-то влиятельный сможет решить его вместо вас, то это обычно одна история. И если перенести ее на язык человеческих отношений, она зачастую про созависимость и незрелость. Если вдруг что-то идет не так, человек ощущает себя беспомощным. Но если проблемный вопрос решается вместе, ответственность делится на двоих. Ведь для того, чтобы запросить чьей-то конкретной помощи, приходится размышлять и анализировать. А это уже означает нести ответственность за результат, достигнутый общими силами. И если в теории что-то не так уже будет с ним, упреки в сторону третьих лиц не будут уместны. Оказавшись в подобных условиях, люди думают, и задавшись полезным вопросом – в чем сами ошиблись, затем исправляются.