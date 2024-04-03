«У Беларуси с границами личных свобод всё нормально». Алёна Дзиодзина о плюсах Союзного государства
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Кто наблюдал за чередой рабочих поездок и совещаний главы государства, наверняка заметил, что при встрече с начальником, куратором или чиновником Президент, как правило, ставит вопрос: в чем нужна моя помощь? И если все же поразмышлять о нем больше, то становится очевидно, что по психологическим меркам этот вопрос очень сильный. Ведь по сути своей он не только про помощь, но еще про ответственность. Но не про ту, когда один несет ее за другого. А про разделение четких границ в отношениях одного с другим.
Представим, что вы начальник. У вас возникает проблемный вопрос, который полностью самому решить не выходит. Если кто-то влиятельный сможет решить его вместо вас, то это обычно одна история. И если перенести ее на язык человеческих отношений, она зачастую про созависимость и незрелость. Если вдруг что-то идет не так, человек ощущает себя беспомощным. Но если проблемный вопрос решается вместе, ответственность делится на двоих. Ведь для того, чтобы запросить чьей-то конкретной помощи, приходится размышлять и анализировать. А это уже означает нести ответственность за результат, достигнутый общими силами. И если в теории что-то не так уже будет с ним, упреки в сторону третьих лиц не будут уместны. Оказавшись в подобных условиях, люди думают, и задавшись полезным вопросом – в чем сами ошиблись, затем исправляются.
Алена Дзиодзина:
Таким образом, с точки зрения продуктивности предприятий, вопрос Президента достаточно мощный. В повседневную жизнь его тоже не помешало бы брать на заметку. Ведь для отношений с другими он остается глубоким не меньше. Разделяя ответственность, мы состоим в полноправном союзе. Отдавая ответственность, мы созависимы.
Согласно этим же человеческим принципам строятся отношения и в политике, где работать с другими в союзе нормально. Объединяя силы и дополняя друг друга, люди, как правило, достигают большего. А итоговый результат в свою очередь делает их свободными в большей степени. Когда речь изначально зашла о союзе Беларуси с Россией, Александра Лукашенко порой упрекали, что таким образом он попадает в зависимость. Но если мы посмотрим историю отношений, то непременно заметим взаимовыручку и поддержку. Это принципиальные факторы, что отличают зависимых от союзных. Просто есть работа такая: упрекать и чинить препятствия.
«Спокойно жить и работать в ближайшее время вам также не дадут, на это нечего рассчитывать. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры. Если в этом плане чем-то мы можем вам помочь, обращайтесь, мы будем рады помочь», – подчеркнул Президент при встрече с губернатором Орловской области. Подобного рода взаимовыручка говорит о том, что на сегодня у Беларуси с границами личных свобод все нормально.
Читайте также:
Теракт в «Крокус Сити» всколыхнул общественность. Психолог объяснила, почему важна «информационная гигиена»
77% белорусов довольны собственной жизнью. Психолог объяснила, какие факторы на это влияют
«Задача церкви – нести духовное». Психолог Алена Дзиодзина о политике и религии