В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются

Из-за непогоды в Беларуси нарушалось электроснабжение потребителей. Отключение линии электропередачи вблизи гомельской ТЭЦ-2 сопровождалось вспышками света, вызванными воздействием электрической дуги, а также локальным возгоранием растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.