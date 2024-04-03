В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются

Из-за непогоды в Беларуси нарушалось электроснабжение потребителей. Отключение линии электропередачи вблизи гомельской ТЭЦ-2 сопровождалось вспышками света, вызванными воздействием электрической дуги, а также локальным возгоранием растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушено электроснабжение населенного пункта Урицкое. Последствия ликвидируются. Первая весенняя гроза – и на некоторых улицах столицы поздно вечером пропало электричество. Повреждение кабельной линии оперативно устранили специалисты «Минскэнерго». Был мобилизован необходимый персонал и техника.