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В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются

03 апреля 2024 07:06
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Из-за непогоды в Беларуси нарушалось электроснабжение потребителей. Отключение линии электропередачи вблизи гомельской ТЭЦ-2 сопровождалось вспышками света, вызванными воздействием электрической дуги, а также локальным возгоранием растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются-1

Нарушено электроснабжение населенного пункта Урицкое. Последствия ликвидируются. Первая весенняя гроза – и на некоторых улицах столицы поздно вечером пропало электричество. Повреждение кабельной линии оперативно устранили специалисты «Минскэнерго». Был мобилизован необходимый персонал и техника.

# Погода в Беларуси # общество

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