Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м

Сохранить для будущих поколений. В «Гродненской пуще» продолжаются работы по благоустройству родников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многое благодаря усилиям местных экологов уже сделано. Лесхозы и сельский совет помогли с благоустройством. Разработан типовой проект, который поддержан в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Работы планируют начать уже в 2024 году.

Александр С оболев, член С оюза архитекторов Б еларуси: Этим проектом предусмотрено со временем подключение к этому изображенному сооружению, подключение свободного подхода к воде. А то, вы видите, здесь надо наклониться, чуть ли не на колено стать, а именно этот комплекс позволяет подать воду так, чтобы это было удобно для человека.

Тереза Белоусова, общественный эколог:

Мы настроены так, чтобы этот родник служил для будущих поколений. Для наших белорусских детей, для наших людей, ну и, конечно же, для гостей нашего древнего города Гродно и принеманского края.

Несмотря на типовой проект, каждый родник сохранит свою особенность. Активисты планируют создать в «Гродненской пуще» парк минерально-родниковых источников. Лечебные свойства воды подтверждают проведенные исследования.