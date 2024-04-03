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Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м

03 апреля 2024 07:59
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Сохранить для будущих поколений. В «Гродненской пуще» продолжаются работы по благоустройству родников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м-1

Многое благодаря усилиям местных экологов уже сделано. Лесхозы и сельский совет помогли с благоустройством. Разработан типовой проект, который поддержан в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Работы планируют начать уже в 2024 году.

Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м-4

Александр Соболев, член Союза архитекторов Беларуси:
Этим проектом предусмотрено со временем подключение к этому изображенному сооружению, подключение свободного подхода к воде. А то, вы видите, здесь надо наклониться, чуть ли не на колено стать, а именно этот комплекс позволяет подать воду так, чтобы это было удобно для человека.

Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м-7

Тереза Белоусова, общественный эколог:
Мы настроены так, чтобы этот родник служил для будущих поколений. Для наших белорусских детей, для наших людей, ну и, конечно же, для гостей нашего древнего города Гродно и принеманского края.

Несмотря на типовой проект, каждый родник сохранит свою особенность. Активисты планируют создать в «Гродненской пуще» парк минерально-родниковых источников. Лечебные свойства воды подтверждают проведенные исследования.

# Охрана природы # общество

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