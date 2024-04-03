В Минске проходит финал конкурса «Воспитать человека», посвящённый памяти митрополита Филарета

Финал первого общенационального конкурса «Воспитать человека» памяти Героя Беларуси митрополита Филарета проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная его цель – популяризация лучшего педагогического опыта в области духовного и патриотического воспитания молодежи. По результатам областных отборов в финал прошло 21 учреждение образования. На суд жюри команды представили мастер-классы воспитательной практики, а также творческие публичные выступления.

Иерей Николай Повный, клирик прихода в честь Всех Святых в Минске: Историю суверенной независимой Беларуси вершили люди великие. И одним из этих людей был наш Герой Беларуси митрополит Филарет Вахромеев. Важно передавать подрастающему поколению те примеры из истории его жизни и трудов, чтобы молодые люди также мотивировались на созидание добра.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

О важности этого конкурса говорит его название – «Воспитать человека». Человека – каждая буква заглавная. Человека – достойного члена семьи, патриота своей Родины, достойного гражданина своей страны.

Победитель конкурса станет известен сегодня. Все участники получат дипломы и памятные подарки. Таким образом будет оценен их вклад в развитие системы духовно-нравственного воспитания.