У Барановичского музыкального колледжа появилось общежитие

Новости Беларуси. Учащиеся Барановичского музыкального колледжа теперь смогут репетировать дома. Для этого — все условия: концертный зал, классы для занятий.

И всё это — в новеньком общежитии, которое приняло сегодня своих новосёлов. Барановичскому музыкальному колледжу - более 40 лет. Но все эти годы учащиеся и молодые преподаватели вынуждены были арендовать квадратные метры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Коляда, учащийся 2 курса Барановичского государственного музыкального колледжа:

Снимали квартиру. Но далеко добираться. Час где-то. Тяжело. Сейчас намного будет проще.

Анна Щеткова, концертмейстер-преподаватель, молодой специалист Барановичского государственного музыкального колледжа:

Нам предоставили комнату, но по своей планировке она схожа с однокомнатной квартирой. Здесь есть и комната, и кухня, и ванная, и туалет. Для нас созданы все условия. Все красиво и хорошо. При распределении для меня лично жильё сыграло одну из важной роли. Поэтому и были выбраны именно Барановичи.