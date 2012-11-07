Долгожданная улица Доватора открылась после реконструкции в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно 7 ноября после реконструкции открылась улица Доватора. Работы здесь шли полтора месяца. Появился новый асфальт, а также парковка. Решилась и проблема с общественным транспортом. Если раньше несколько кварталов приходилось идти пешком, то уже в ближайшие дни по улице будут ходить маршрутные такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Гродно:

Намного удобней стало ходить, расширили проезжую часть, увеличили места для парковок. Поэтому, я думаю, не только студентам, но и жителям этого микрорайона будет гораздо удобней.

Жительница Гродно:

Стало более удобно добираться до детской поликлиники и, конечно, более приятно. Радует глаз та обстановка, которая вокруг. И для удобства, я знаю, что сейчас действует маршрутное такси. Это конечно приятно.