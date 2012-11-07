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Долгожданная улица Доватора открылась после реконструкции в Гродно

07 ноября 2012 17:01
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Новости Беларуси. В Гродно 7 ноября после реконструкции открылась улица Доватора. Работы здесь шли полтора месяца. Появился новый асфальт,  а также парковка. Решилась и проблема с общественным транспортом. Если раньше несколько кварталов приходилось идти пешком, то уже в ближайшие дни по улице будут ходить маршрутные такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Гродно:
Намного удобней стало ходить, расширили проезжую часть, увеличили места для парковок. Поэтому, я думаю, не только студентам, но и жителям этого микрорайона будет гораздо удобней.

Жительница Гродно:
Стало более удобно добираться до детской поликлиники и, конечно, более приятно. Радует глаз та обстановка, которая вокруг. И для удобства, я знаю, что сейчас действует маршрутное такси. Это конечно приятно.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

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