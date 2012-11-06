Бойцы спецназа провели мастер-класс для школьников Первомайского района Минска

Новости Беларуси. Сила духа против детских слабостей. Бойцы спецназа устроили мастер-класс для столичных школьников. Когда стоит брать волю в кулак и почему словосочетание «распускать руки» вышло из моды, этой группе подростков стражи правопорядка поясняли не только на теории.

Уроки мужества в период осенних каникул пошли на пользу как «золотой молодежи», так и несовершеннолетним правонарушителям. Непрописные истины хорошего поведения, признаются и те, и другие, усвоили с первой попытки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Минич, заместитель начальника Первомайского района:

Они, конечно, где-то могут приобщиться к какому-то антиобщественному поведению, а могут и нормальному проведению каникул. Поэтому мы и хотим их завлечь к этим мероприятиям и с этой целью проводим День открытых дверей районного управления внутренних дел.