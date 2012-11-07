В день Октябрьской революции в Беларуси коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Наша страна одна из немногих республик сохранила эту традицию. Причем 7 ноября сохранило статус государственного праздника. И хотя с момента событий 1917 года прошло уже 95 лет, идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей актуальны и в наше время.

С Днём Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для нас эта дата была и остается дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллионов людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах уважения человека труда, равенства и справедливости.

Мероприятия по случаю годовщины Великого Октября прошли сегодня по всей стране. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленину. В Минске на площади Независимости собрались представители коммунистической партии Беларуси, молодежь и ветераны. На данный момент партийный билет КПБ имеют около 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Журавская, член коммунистической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

То, что мы сегодня видим на площади – это замечательно. Самое главное, что здесь очень много молодых людей. Сегодня мы – суверенное государство, но радует то, что мы не забываем истоки нашей истории. Мы будем с нашей революцией всегда и будем чтить тех, кто отдавал кровь за то, чтобы сегодняшний день был у нас таким хорошим и счастливым!

Игорь Карпенко, первый секретарь коммунистической партии Беларуси:

Мы должны помнить одну вещь, что такие завоевания Октябрьской революции, как доступность, образование, медицина, культура, право на отдых, право на труд – они были реализованы в ходе тех преобразований, которые происходили после революции.