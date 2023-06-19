Тысячного бойца студотрядовского движения наградили в Московском районе. Как трудятся молодые люди от 14 до 16 лет?

Новости Беларуси. В рамках третьего трудового семестра в Московском районе наградили тысячного бойца студотрядовского движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это ученица 39-й столичной гимназии Дарья Криштофович. Ей вручили памятный сертификат и сувениры.

Это добрая традиция молодежного движения. К слову, в Московском районе к работе приступили три студотряда. Один из них – экологический. Здесь трудятся молодые люди от 14 до 16 лет. Они помогают работникам районного зеленстроя и занимаются благоустройством дворовых территорий и зон отдыха. В зависимости от возраста бойцов график работы длится четыре или семь часов.

Дарья Криштофович, ученица гимназии № 39: Для меня это первый опыт. Захотелось попробовать себя в новом деле и провести каникулы с пользой. Хороший коллектив. Ребята очень дружелюбные, мы помогаем. Убираем тут парки и проводим хорошо время. Хотелось бы еще поработать, в будущем иметь какую-то практику и опыт в жизни, чтобы выбрать свою профессию.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Мы стараемся трудоустроить максимально несовершеннолетних ребят. Если говорить о тысяче, которую мы сегодня трудоустроили, то трудоустроено около 400 только несовершеннолетних ребят. Перешагнули тысячный рубеж. Мы сегодня видим, что действительно молодежь тянется к студенческим отрядам и готова работать во благо родины.

Всего в Московском районе заявку на трудоустройство подали свыше 3 тысяч молодых людей. Организованы студотряды по шести направлениям.