По итогам 5 месяцев в Минске наблюдается восстановительная динамика работы экономики

Новости Беларуси. Экономика Минска находится на траектории восстановительного роста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По итогам пяти месяцев прирост валового регионального продукта почти 5 % к январю.

Положительная динамика развития в обрабатывающей промышленности. В структуре ВРП города она занимает более 14 %. За пять месяцев рост добавленной стоимости в этой области почти 5 %. Неплохие темпы и по капремонту. Только в первом полугодии запланировано ввести свыше 226 тысяч квадратных метров жилья.

Владимир Наумович, председатель Комитета экономики Мингорисполкома:

На сегодня по итогам пяти месяцев наблюдается восстановительная динамика работы экономики города. Есть ряд проблемных вопросов, по которым нужно районным администрациям обратить внимание на свои субъекты хозяйствования. В положительную зону развития вышла оптовая и розничная торговля, что у нас не может не радовать, хотя и здесь есть над чем работать, чтобы обеспечить выполнение задания.