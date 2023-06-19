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В Минске дождём затопило Уручье. Лило так, что автобусам пришлось менять маршрут

19 июня 2023 13:50
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Новости Беларуси. Дождь стеной и масштабные подтопления. Непогода обрушилась на Минск. Хотя обильные осадки выпали лишь по востоку столицы, они доставили массу неудобств. В эпицентре бушующей стихии оказался микрорайон Уручье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске дождём затопило Уручье. Лило так, что автобусам пришлось менять маршрут-1

В Минске дождём затопило Уручье. Лило так, что автобусам пришлось менять маршрут-3

Здесь прошел сильный ливень с градом. В результате затоплен оказался участок под мостом на Стариновской – Острошицкой. Вода поднялась так высоко, что движение общественного транспорта по маршруту остановилось. Некоторые автобусы пришлось пустить в объезд.

В Минске дождём затопило Уручье. Лило так, что автобусам пришлось менять маршрут-6

В Первомайский район направили технику для очистки ливневых сходов. Вероятнее всего, до других частей города ливень не дойдет: тучи уходят на северо-восток.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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