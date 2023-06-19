В Минске дождём затопило Уручье. Лило так, что автобусам пришлось менять маршрут

Новости Беларуси. Дождь стеной и масштабные подтопления. Непогода обрушилась на Минск. Хотя обильные осадки выпали лишь по востоку столицы, они доставили массу неудобств. В эпицентре бушующей стихии оказался микрорайон Уручье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошел сильный ливень с градом. В результате затоплен оказался участок под мостом на Стариновской – Острошицкой. Вода поднялась так высоко, что движение общественного транспорта по маршруту остановилось. Некоторые автобусы пришлось пустить в объезд.