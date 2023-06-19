Сергей Алейник: «Система международных отношений остро нуждается в восстановлении верховенства права»

Локомотивом белорусско-казахстанских отношений является динамичный диалог на уровне лидеров двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время встречи со своим коллегой из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий спектр вопросов. Речь шла о возможности дальнейшего увеличения числа белорусско-казахстанских кооперационных проектов. В фокусе внимания и межпарламентское взаимодействие, а также дальнейшее развитие договорно-правовой базы и сотрудничество в гуманитарной сфере. Стороны уделили внимание и вопросам международной безопасности.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Система международных отношений остро нуждается в восстановлении верховенства права, в новой архитектуре евразийской безопасности, где будут учитываться интересы каждого государства. Мы схожи во мнении, что международные отношения должны быть свободны от вмешательства во внутренние дела государств и незаконного санкционного давления, которое противоречит базовым принципам международного права.

Стороны отметили: огромный потенциал сотрудничества Беларуси и Казахстана далеко не исчерпан, он дает широкие возможности для дальнейшего углубления контактов и расширения торгово-экономического взаимодействия.