Тысячи зрителей, сотни артистов – «Славянский базар» красиво открыл 34-й сезон

«Славянский базар» красиво открыл 34-й сезон с аншлагом в Летнем амфитеатре и широкой аудиторией у экранов телевизоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За событием через интернет наблюдали зрители по всему миру. Голос «Славянского базара» – это голос за мир и дружбу между народами, подчеркнул Александр Лукашенко, назвав фестиваль «вселенной с большой интересной историей».

Фестиваль мира не только в смысле географии, но и еще добра, любви и настоящего искусства. Самые высокие ноты вместе брать легче. На витебской сцене два оркестра. Оба с президентским статусом. Из Беларуси и России. «Это наша Победа» – вряд ли это лишь название совместного гала-концерта.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:

Все, что создано нашими братскими народами, мы покажем на сцене. Будут и инструментальные композиции, где два коллектива вместе посоревнуются в дружбе, будет небольшое соревнование, и покажут новые интересные аранжировки, которые создавались на протяжении двух месяцев. В афише Дней Союзного государства четыре проекта. Славянский код и разгульный праздник казачьей песни. Две страны и единое культурное пространство, к нему готовы присоединяться. На Витебской сцене хоровое исполнение современного хита из советского наследия. «Беловежская пуща» в привычном мотиве и с кавказским акцентом.

В программе фестиваля гармонично переплетена тема 80-летия Великой Победы. В Беларуси картина войны только на сцене. Важно, чтобы картина войны оставалась на сцене. Беларусь помнит всегда. Поэтому украинская и российская певица Таисия Повалий на белорусской сцене поет о подвиге и памяти. А молодежь обсуждает эту тему в формате единого культурного информационного пространства. Здесь политологи, депутаты, артисты и блогеры из 14 стран. Данила Полянский, студент Международного университета МИТСО:

Наш Президент, наш глава государства, очень часто делает акцент на исторической памяти в нашей стране. Для чего это и почему, он это все разъясняет. Во многих странах сегодня, в Европе, в других, сносятся памятники героям Советского Союза, которые очень большой вклад внесли в Победу.

Молодежь на марше, марше победителей. Участники шествия возложили цветы к самому большому и известному мемориалу Витебска. «Три штыка» олицетворяют единство воинов Красной армии, партизан и подпольщиков. Они сражались, чтобы сейчас на нашей земле звучали песни и рождались семьи. Композицию влюбленных жениху сегодня помог исполнить исполнитель этого хита Руслан Алехно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Закулисье мировой политики, международной дипломатии, много непонятных процессов и неоднозначные события. А это закулисье «Славянского базара». «Славянский базар» – один из элементов белорусского мира. Именно белорусы смогли наладить культурный диалог между странами и народами, сохранить то великое извечное искусство. Именно наша Беларусь является площадкой для дальнейшего развития и укрепления культурного кода нации. Такой вот дресс-код белорусского искусства.

Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Вызовом для западной глобализации. Пока они хотят перекричать мир, из Витебска звучит смелый голос разума. Сохранить многообразие. «Славянка» – это самая мелодичная политика. Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика. Подробности. Сохранение самобытности является вызовом для безликого мира глобальных перемен. И фестивальный мир настоящего искусства служит настоящим ценностям культурного человечества. Беларусь – ориентиром.

Во-первых, мы встретились с Президентом. Это всегда с радостью. Благодарны за то, что такой праздник у нас каждый год. Все очень хорошо, всем понравилось. Все довольны, все очень нравится. На сцене не хедлайнеры-однодневки, а люди, которые связывают поколения. «Славянка» – место творческой силы, где рождаются будущие легенды. Фестиваль проходит под патронатом Президента. Справедливо, что глава государства вручает награды. На одной белорусской сцене обладатель специальной награды от Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» Юрий Антонов и победительница Международного детского музыкального конкурса – в этом году белоруска – Амалия Сухан. Это непрерванная связь поколений.