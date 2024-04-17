Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной

26 июня 1941 года Молодечно был оккупирован войсками немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Более тысячи разрушенных зданий, уничтожены больница и поликлиника, стерта с лица земли школа.

Инна Самович, заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы Минского областного краеведческого музея:

Молодечно – это город, который не просто одним из первых почувствовал на себе всю тяготу Великой Отечественной войны, всю боль, весь ужас навалившихся трагических событий. Это один из первых городов, который освободили в Беларуси.

Город был интересен врагу своим крупным железнодорожным узлом. Уничтожены пути, здания паровозоремонтного и вагоноремонтного депо, сожжен жилой фонд. В 1941 году в Молодечненском районе проживали около 80 тысяч человек. После войны население сократилось. В списках погибших – тысячи мирных жителей, женщины и дети. Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342» – читайте здесь.

Несколько лет назад в музее открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В зале сотни экспозиций, подтверждающие страшные события тех лет. За каждым документом, за каждой запиской и иллюстрацией – боль и невыносимые страдания людей. Инна Самович:

Экспозиция, которая на момент создания была одной из первой в республике, одной из лучших. У каждой экспозиции свое предназначение. Наша основная задача – воздействовать как-то на эмоциональном уровне. Поэтому здесь темный потолок, стены в огне, жуткие цифры на стенах.

Сама же экспозиция состоит из нескольких разделов – политика геноцида нацистской Германии в отношении белорусского народа, тактика выжженной земли, лагеря смерти, гетто и расследование преступлений немецко-фашистских оккупантов.

Еще одна боль молодечненской земли – гетто. Их на территории района было девять. Оккупационные власти под страхом смерти запрещали евреям снимать опознавательные знаки, такие как желтые латы и шестиконечные звезды, выходить из гетто без специального разрешения и даже пользоваться общественным транспортом.