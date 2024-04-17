Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»

Еще в первые дни оккупации на территории Молодечненской учительской семинарии нацисты оборудовали «Шталаг-342», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В переводе с немецкого так называли общее название лагерей немецких вооруженных сил.

Даниил Лалецин, ученик Средней школы № 5 Молодечно:

24 июня 1941 года молодечненская земля содрогнулась от бомбовых ударов немецко-фашистских захватчиков. В направлении Молодечно наступала 9-я армия генерала Штрауса и 12 пехотных дивизий. В городе шла эвакуация.

Валерия Хованская, ученица Средней школы № 5 Молодечно:

На улице Горького, ныне – Замковая, был организован концлагерь «Шталаг-342». Он просуществовал с июня 1941 года по июль 1944 года. На 1 июля 1941 года в районе железнодорожного вокзала существовало до четырех временных пересылочных лагеря. И как раз на момент 1 июля 1941 года в нем было сосредоточено уже до 5 000 военнопленных. Также лагерь обнесен с двух сторон железной проволокой. С двух сторон стоят прожектора. Сам лагерь поражает своими размерами. Это где-то от километра на 800 метров.

Даниил Лалецин:

Лагерь располагался в деревянных дощатых бараках, в которых не кормили несколько дней подряд. Хлеб был смешан с древесными опилками, а суп был изготовлен из продуктов, непригодных к пище. Валерия Хованская:

Более здоровых узников постоянно гоняли на работы, а от слабых избавлялись, то есть морили голодом или расстреливали. Не исключено, что людей могли травить собаками.

Распорядок дня был с нечеловеческими условиями. Подъем в 5 утра, завтрак (всего 100 граммов хлеба и суп с опилками), работа до вечера и возвращение домой, если можно это адское место назвать домом. В концлагере были люди разных возрастов от 14 лет.

Прибывали сюда ежедневно. Уже к концу июля 1941-го все бараки были переполнены. О здоровом сне в шталаге не шло и речи. Люди спали под открытым небом как в жару, так и в холод. От условий сходили с ума. Смертность достигла наибольших размеров. Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной – подробности.