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Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»

17 апреля 2024 13:17
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Еще в первые дни оккупации на территории Молодечненской учительской семинарии нацисты оборудовали «Шталаг-342», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В переводе с немецкого так называли общее название лагерей немецких вооруженных сил.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-1

Даниил Лалецин, ученик Средней школы № 5 Молодечно:
24 июня 1941 года молодечненская земля содрогнулась от бомбовых ударов немецко-фашистских захватчиков. В направлении Молодечно наступала 9-я армия генерала Штрауса и 12 пехотных дивизий. В городе шла эвакуация.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-4

Валерия Хованская, ученица Средней школы № 5 Молодечно:
На улице Горького, ныне – Замковая, был организован концлагерь «Шталаг-342». Он просуществовал с июня 1941 года по июль 1944 года. На 1 июля 1941 года в районе железнодорожного вокзала существовало до четырех временных пересылочных лагеря. И как раз на момент 1 июля 1941 года в нем было сосредоточено уже до 5 000 военнопленных. Также лагерь обнесен с двух сторон железной проволокой. С двух сторон стоят прожектора. Сам лагерь поражает своими размерами. Это где-то от километра на 800 метров.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-7

Даниил Лалецин:
Лагерь располагался в деревянных дощатых бараках, в которых не кормили несколько дней подряд. Хлеб был смешан с древесными опилками, а суп был изготовлен из продуктов, непригодных к пище.

Валерия Хованская:
Более здоровых узников постоянно гоняли на работы, а от слабых избавлялись, то есть морили голодом или расстреливали. Не исключено, что людей могли травить собаками.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-10

Распорядок дня был с нечеловеческими условиями. Подъем в 5 утра, завтрак (всего 100 граммов хлеба и суп с опилками), работа до вечера и возвращение домой, если можно это адское место назвать домом. В концлагере были люди разных возрастов от 14 лет.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-13

Прибывали сюда ежедневно. Уже к концу июля 1941-го все бараки были переполнены. О здоровом сне в шталаге не шло и речи. Люди спали под открытым небом как в жару, так и в холод. От условий сходили с ума. Смертность достигла наибольших размеров.

Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной – подробности.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»-16

Юрий Ганчиевский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Средней школы № 5 Молодечно:
Через стены шталага прошли более 80 тысяч военнопленных. История создания этого мемориального комплекса на месте концлагеря уходит корнями в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По инициативе наших граждан, активных помощников нашего клуба «Поиск» 9 мая 1995 года был открыт этот мемориальный комплекс, который продолжает свое существование уже более 35 лет.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская

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