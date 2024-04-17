300 лет назад здесь выращивали ананасы и строили подземные тоннели. Интересное об усадьбе в Станьково
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Приглашаем на выходные в Станьково! История живописного края началась в конце XIV века. Здесь заправляли Дорогостайские и Радзивиллы. Когда княгиня Вероника Радзивилл вышла замуж за Франтишка Чапского, через приданое эти земли перешли Гуттен-Чапским. Они обосновываются здесь с 1772 по 1920 годы и создают великолепную резиденцию.
Идейным вдохновителем усадьбы стал Эмерик Захарий Чапский, который сделал блестящую карьеру в Российской империи. После отставки вместе с женой Альжбетой перебираются в Станьково и начинается расцвет!
Здесь было все для райской жизни. В оранжерее и теплице выращивали немало экзотики. Особенно славились станьковские ананасы.
Какое поместье без легенд. Ходили слухи, что садовник был тайно влюблен в хозяйку Альжбету. Чтобы признаться в своих чувствах, он решил посадить необычные деревья – ильм горный «Кампердоуни». Супруг понял, что это больше, чем благородный поступок, и из-за ревности решил убить Ромео.
Но жена вступилась за своего поклонника. Тогда было принято решение выгнать садовника из усадьбы. Деревья в народе окрестили «Вера», «Надежда» и «Любовь». До нашего времени они не сохранились, но в Станьково высадили точно такие.
Подробности в видео.