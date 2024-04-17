300 лет назад здесь выращивали ананасы и строили подземные тоннели. Интересное об усадьбе в Станьково

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Приглашаем на выходные в Станьково! История живописного края началась в конце XIV века. Здесь заправляли Дорогостайские и Радзивиллы. Когда княгиня Вероника Радзивилл вышла замуж за Франтишка Чапского, через приданое эти земли перешли Гуттен-Чапским. Они обосновываются здесь с 1772 по 1920 годы и создают великолепную резиденцию.