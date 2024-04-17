Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Парк отдыха в Радошковичах подарит незабываемые впечатления и море положительных эмоций. Встречают гостей настоящие короли вечеринок с изюминкой – африканские улитки.
Анастасия Цыганок, сотрудник парка:
Мы находимся в теплице, где живут улитки. Здесь две основных разновидности – большие африканские, гигансткие хатины, и маленькие средиземноморские улитки.
В нашей теплице живет несколько тысяч особей, всего здесь около 12 видов. Отличаются цветом ножки, размером раковины. У них около 25 тысяч зубов, но для человека они абсолютно безопасны.
В белорусских джунглях живут милые кролики, морские свинки, своенравные петухи и парочка полярных сов.
Ближайший сосед – альпака. Внешне кудрявая мордашка напоминает плюшевую игрушку. Да и характер тоже ангельский. Скромный, но очень любопытный.
А здесь живет семейство корги. Пушистые непоседы уже давно завоевали сердце человека.
Эти щенки недавно появились на свет. А потому и резвиться за пределами вольера пока запрещено.
Виктор Иванов, сотрудник парка:
Это Кирюша, зеленокрылый Ара, самый взрослый из наших обитателей, самый контактный, самый добрый, звезда нашего Instagram. Он идет на ручки, дает гладиться, очень любит это дело.
Подробнее в видео.