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Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах

17 апреля 2024 13:06
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Парк отдыха в Радошковичах подарит незабываемые впечатления и море положительных эмоций. Встречают гостей настоящие короли вечеринок с изюминкой – африканские улитки.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-1

Анастасия Цыганок, сотрудник парка:
Мы находимся в теплице, где живут улитки. Здесь две основных разновидности – большие африканские, гигансткие хатины, и маленькие средиземноморские улитки.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-4

В нашей теплице живет несколько тысяч особей, всего здесь около 12 видов. Отличаются цветом ножки, размером раковины. У них около 25 тысяч зубов, но для человека они абсолютно безопасны.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-7

В белорусских джунглях живут милые кролики, морские свинки, своенравные петухи и парочка полярных сов.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-10

Ближайший сосед – альпака. Внешне кудрявая мордашка напоминает плюшевую игрушку. Да и характер тоже ангельский. Скромный, но очень любопытный.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-13

А здесь живет семейство корги. Пушистые непоседы уже давно завоевали сердце человека.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-16

Эти щенки недавно появились на свет. А потому и резвиться за пределами вольера пока запрещено.

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах-19

Виктор Иванов, сотрудник парка:
Это Кирюша, зеленокрылый Ара, самый взрослый из наших обитателей, самый контактный, самый добрый, звезда нашего Instagram. Он идет на ручки, дает гладиться, очень любит это дело.

Подробнее в видео.

# Животные # общество # Валерия Яскевич # Виктор Иванов

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