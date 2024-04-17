Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Платья с белорусской пропиской покоряют Милан и Париж. Свадебные наряды изо льна – новый тренд в мире моды. Наталья Минина – дизайнер роскошных изделий, рассказала о творчестве и вдохновении.

Наталья Минина, дизайнер:

Вообще мой путь начинался с парикмахерского искусства, но я и там выросла, я и там участвовала в каких-то серьезных конкурсах, это было давно. После этого у меня был свой свадебный салон на протяжении 10 лет. И я поняла, что мне опять хочется чего-то большего.

Благодаря вере в себя, поддержке близких и непрерывной работе над ошибками, талантливая художница со своей коллекцией покорила мировой подиум. Оценил по достоинству необычные льняные платья даже помощник знаменитого модельера Жан-Поля Готье.