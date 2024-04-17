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Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна

17 апреля 2024 13:10
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна-1

Платья с белорусской пропиской покоряют Милан и Париж. Свадебные наряды изо льна – новый тренд в мире моды. Наталья Минина – дизайнер роскошных изделий, рассказала о творчестве и вдохновении.

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна-4

Наталья Минина, дизайнер:
Вообще мой путь начинался с парикмахерского искусства, но я и там выросла, я и там участвовала в каких-то серьезных конкурсах, это было давно. После этого у меня был свой свадебный салон на протяжении 10 лет. И я поняла, что мне опять хочется чего-то большего.

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна-7

Благодаря вере в себя, поддержке близких и непрерывной работе над ошибками, талантливая художница со своей коллекцией покорила мировой подиум. Оценил по достоинству необычные льняные платья даже помощник знаменитого модельера Жан-Поля Готье.

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна-10

Однажды босиком по парижскому подиуму прошлись модели нестандартных параметров. Что для мира высокой моды скорее исключение из правил.

Подробнее смотрите в видео.

# Мода # общество # Эрика Лаврецкая

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