«Это долг наш». В Березинском районе прошла акция «Восстановление святынь Беларуси». Не забыли и о ветеранах

Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси». К доброму делу присоединились и в Березинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активисты БРСМ и волонтеры движения «Доброе сердце» благоустроили территорию братской могилы. В память о погибших возложили цветы. Всего в Березинском районе более 110 воинских захоронений. На всех объектах добровольцы уже навели порядок.

Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ: В рамках акции БРСМ проходит благоустройство территории. Возле территории где-то ограждения мы красим, обновляем сами мемориальные доски вот эти обязательно. Это долг наш. Стараемся поддерживать чистоту нашего района.

В рамках благотворительной акции молодежь также навещает ветеранов, участников Великой Отечественной войны, и оказывает им необходимую помощь. На этот раз волонтеры зашли в гости к Софии Петровне Стасевич. Помогли по хозяйству, а на фасаде дома обновили табличку с надписью «Здесь живет ветеран».

Мария Микульчик, педагог-организатор средней школы № 2: Мы приходили к ней зимой часто убирать снег. Приходили поздравлять с 3 июля, на все праздники приходим поздравлять.

София Стасевич, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня соцработник есть, во-первых. Во-вторых, рядом школа. Снег как был вот тут, придут со школы хлопцы и вычистят. И ходили четыре дня подряд. Конечно, приятно.

Активисты БРСМ готовы прийти на помощь ветеранам в любое время. Убрать снег, принести дров или воды. Кроме того, волонтеры активно участвуют в благоустройстве улиц, парков и скверов.