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«Соответствуют гигиеническим нормативам». Вот результаты исследований воды в трёх районах Минска

23 апреля 2021 20:41
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Новости Беларуси. Все потребители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов обеспечены качественной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автоцистерны, дежурившие круглые сутки во дворах минчан, покинули районы. Всего было задействовано более 20 единиц транспорта.

«Соответствуют гигиеническим нормативам». Вот результаты исследований воды в трёх районах Минска-1

На поврежденном участке провели аварийно-восстановительные работы. Причину происшествия продолжают выяснять.

Санитарные службы, проведя контрольный анализ, вынесли положительный вердикт: вода пригодна для питья.

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«Соответствуют гигиеническим нормативам». Вот результаты исследований воды в трёх районах Минска-4

Иван Цейтин, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В ходе лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация ее качества по органолептическим и химическим показателям. Также результаты лабораторных исследований по микробиологическим показателям безопасности соответствуют гигиеническим нормативам. Таким образам, на основании результатов исследований вода может быть использована в питьевых целях.

# Водоснабжение # общество # Иван Цейтин # Фотофакт

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