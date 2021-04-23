«Соответствуют гигиеническим нормативам». Вот результаты исследований воды в трёх районах Минска

Новости Беларуси. Все потребители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов обеспечены качественной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Автоцистерны, дежурившие круглые сутки во дворах минчан, покинули районы. Всего было задействовано более 20 единиц транспорта.
На поврежденном участке провели аварийно-восстановительные работы. Причину происшествия продолжают выяснять.
Санитарные службы, проведя контрольный анализ, вынесли положительный вердикт: вода пригодна для питья.
Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»
Иван Цейтин, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В ходе лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация ее качества по органолептическим и химическим показателям. Также результаты лабораторных исследований по микробиологическим показателям безопасности соответствуют гигиеническим нормативам. Таким образам, на основании результатов исследований вода может быть использована в питьевых целях.