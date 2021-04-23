«Соответствуют гигиеническим нормативам». Вот результаты исследований воды в трёх районах Минска

Иван Цейтин, заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В ходе лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация ее качества по органолептическим и химическим показателям. Также результаты лабораторных исследований по микробиологическим показателям безопасности соответствуют гигиеническим нормативам. Таким образам, на основании результатов исследований вода может быть использована в питьевых целях.