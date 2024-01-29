Обновлённую Концепцию нацбезопасности обсудили в Белорусской нотариальной палате

О новых вызовах, угрозах и мерах, которые принимает Беларусь, чтобы оперативно реагировать на происходящее. Обновленную Концепцию нацбезопасности обсудили в Белорусской нотариальной палате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ охватывает все сферы. Поэтому важно получить обратную связь, выслушать мнения разных специалистов. Содержание претерпело значительные изменения, при этом сохранилась структура и методология концепций прошлых лет. Нынешний проект уже прошел юридическую экспертизу.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Сегодня присутствуют в зале представители всех нотариальных контор Беларуси. Из самой глубинки приехали нотариусы, то есть все районные центры представлены, областные наши конторы, конторы, которые осуществляют нотариальное обслуживание в Минске. Нам как нотариусам, гражданам Республики Беларусь очень интересно погрузиться в этот проект, документ, в котором собраны главные моменты, интересующие любого гражданина Республики Беларусь: как сохранить страну, как сохранить безопасность и мир в нашей стране.

Обсуждение Концепции национальной безопасности проходит по поручению главы государства. Ее важная составляющая – система стратегического сдерживания. В открытом доступе с документом могут ознакомиться белорусы и зарубежные граждане. С учетом всех предложений он поступит на утверждение делегатов Всебелорусского народного собрания.