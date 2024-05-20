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Тысяча лучших выпускников столичных школ возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» 25 мая

20 мая 2024 19:37
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Тысяча лучших выпускников столичных школ возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» 25 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тысяча лучших выпускников столичных школ возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» 25 мая-1

В 2024 году на уровне базового образования школы и гимназии города оканчивают более 21 тысячи ребят и свыше 11 тысяч на уровне общего среднего образования. Последний звонок прозвенит 25 мая. Мероприятия пройдут в формате торжественных линеек. В этот же день в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» состоится общегородской последний звонок для столичных выпускников 11 классов.

Тысяча лучших выпускников столичных школ возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» 25 мая-4

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Вечерняя программа – уже традиционный большой общегородской праздник на базе «Минск-Арены» также приглашает всех выпускников 11 классов. Безусловно, готовится и сюрприз – хедлайнеры этого мероприятия, известный коллектив. Ребят угостят производители мороженого и кондитерской продукции, будут работать и торговые точки, поэтому большой культурно-досуговый праздник. Более 650 артистов примут участие в этой программе. Надеемся, что мероприятие запомнится нашим ребятам. Оно будет доброе.

Тысяча лучших выпускников столичных школ возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» 25 мая-7

Делегация из числа 100 минских выпускников 11 классов 23-24 мая примет участие в республиканском «Последнем звонке» в Бресте. Состав уже сформирован, и отработана централизованная доставка детей. Выпускные же вечера в Минске состоятся 14 июня.

# Выпускной # общество # Андрей Стригельский # Новости Минска и Минской области

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