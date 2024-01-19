«Тёплый дом» для особенных белорусов. Посмотрите, как помогают людям с ограниченными возможностями

Алина Куприенко, социальный работник отделения пребывания людей с инвалидностью ТЦСОН Московского района г. Минска:

У нас есть психологи, специалисты по социальной работе и соцработники. Я социальный работник в ночной период времени. Я с ребятами ночую. Гигиенические процедуры на мне, подготовка ко сну, контроль качества. Мы обучаем финансовой грамотности. Рассказываем про безопасность, как правильно общаться с людьми. Проводятся курсы по ясному языку, где для ребят переведены договоры на ясный язык, который они читают, могут воспринимать сами, чтобы в дальнейшем, если люди с чем-то столкнулись, понимали, как из этой ситуации выкрутиться.

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