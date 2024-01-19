«Тёплый дом» для особенных белорусов. Посмотрите, как помогают людям с ограниченными возможностями

Волонтерство как смысл жизнь. Арине Куприенко – 23. По профессии – пекарь-кондитер. Пару лет назад, попав на добрых началах в лагерь Белорусского детского хосписа, поняла, ее предназначение – помогать людям.
Волонтерство как смысл жизнь. Арине Куприенко – 23. По профессии – пекарь-кондитер. Пару лет назад, попав на добрых началах в лагерь Белорусского детского хосписа, поняла, ее предназначение – помогать людям.
Сегодня она трудится соцработником в «Теплом доме». Так называется отделение пребывания для людей с инвалидностью территориального центра Московского района. В течение трех месяцев здесь живут и обучаются социально-бытовым навыкам. Семейный формат и команда специалистов творит чудеса.
Алина Куприенко, социальный работник отделения пребывания людей с инвалидностью ТЦСОН Московского района г. Минска:
У нас есть психологи, специалисты по социальной работе и соцработники. Я социальный работник в ночной период времени. Я с ребятами ночую. Гигиенические процедуры на мне, подготовка ко сну, контроль качества. Мы обучаем финансовой грамотности. Рассказываем про безопасность, как правильно общаться с людьми. Проводятся курсы по ясному языку, где для ребят переведены договоры на ясный язык, который они читают, могут воспринимать сами, чтобы в дальнейшем, если люди с чем-то столкнулись, понимали, как из этой ситуации выкрутиться.
Подробности в видео.