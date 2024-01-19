Как утилизировать батарейки? Рассказываем, куда выбрасывать опасные отходы

Порядок и чистота в городе тесно связаны с нашим поведением. Речь и том, чтобы не сорить и не ломать, и о том, чтобы ежедневно совершать простое действие – сортировать отходы. Будем разбираться, куда же выбрасывать батарейки и чем они опасны для окружающей среды.

Глеб Филипчик, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами Республиканского научно-исследовательского УП «Бел НИЦ «Экология»:

Батареи типа AA, AAA, «таблетки» и подобные содержат цинк, марганец, калий и графит. В аккумуляторах и литий-ионных батареях также могут быть кадмий, свинец, литий и серная кислота. Когда батарейки попадают в мусорный контейнер, они могут быть повреждены, тем самым химические элементы могут попасть в окружающую среду: воздух, почву и грунтовые воды, что приводит к утечке данных опасных веществ.