Тёплые куртки для телят! Смотрите, как согревают малышей в холода

В Беларуси установились аномальные морозы. До минус 25 и ниже – ожидается понижение температуры воздуха на протяжении нескольких предстоящих суток. И это формулирует особые задачи в самых разных отраслях – от жилищно-коммунального хозяйства и энергетики до общественного транспорта и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 2 миллиона гектаров озимых сейчас «спят» под «снежной шапкой». Но если «природное покрывало» даже в условиях сильного мороза гарантирует сохранность посевов, то в животноводстве в период большого минуса важно не допустить падежа скота. А это в первую очередь человеческий фактор.

Итак, одна из наболевших тем в сельском хозяйстве и проблема, которой глава государства уделяет особое внимание. Вопрос падежа скота широко обсуждали в ходе резонансного совещания в Витебской области в октябре 2025 года. Его отголоски в виде конкретных поручений и задач возвращаются в информационное пространство. Что примечательно, в положительном ключе. Вероятно, как и требовал Президент, руководители встряхнулись.

Напомним, за 9 месяцев 2025 года падеж скота по стране составил 108 тысяч голов. И хоть общий показатель ниже, чем в предыдущем, говорить об успехах не приходилось. Были приняты меры, включая строгое соблюдение технологической дисциплины и качественный ветеринарный контроль. Тем не менее один из ключевых факторов – устранение бесхозяйственности и ужесточение ответственности за халатность.

Нынешней зимой, учитывая нетипично сложные погодные условия и затяжные морозы, от которых мы в последние годы отвыкли, сохранность поголовья скота – особый приоритет и для руководителей хозяйств, и персонально для профильного министра. 29 января Президент принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и детально обсудил работу отрасли, в том числе и в период похолодания.