Тёплые куртки для телят! Смотрите, как согревают малышей в холода
В Беларуси установились аномальные морозы. До минус 25 и ниже – ожидается понижение температуры воздуха на протяжении нескольких предстоящих суток. И это формулирует особые задачи в самых разных отраслях – от жилищно-коммунального хозяйства и энергетики до общественного транспорта и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 2 миллиона гектаров озимых сейчас «спят» под «снежной шапкой». Но если «природное покрывало» даже в условиях сильного мороза гарантирует сохранность посевов, то в животноводстве в период большого минуса важно не допустить падежа скота. А это в первую очередь человеческий фактор.
Итак, одна из наболевших тем в сельском хозяйстве и проблема, которой глава государства уделяет особое внимание. Вопрос падежа скота широко обсуждали в ходе резонансного совещания в Витебской области в октябре 2025 года. Его отголоски в виде конкретных поручений и задач возвращаются в информационное пространство. Что примечательно, в положительном ключе. Вероятно, как и требовал Президент, руководители встряхнулись.
Напомним, за 9 месяцев 2025 года падеж скота по стране составил 108 тысяч голов. И хоть общий показатель ниже, чем в предыдущем, говорить об успехах не приходилось. Были приняты меры, включая строгое соблюдение технологической дисциплины и качественный ветеринарный контроль. Тем не менее один из ключевых факторов – устранение бесхозяйственности и ужесточение ответственности за халатность.
Нынешней зимой, учитывая нетипично сложные погодные условия и затяжные морозы, от которых мы в последние годы отвыкли, сохранность поголовья скота – особый приоритет и для руководителей хозяйств, и персонально для профильного министра. 29 января Президент принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и детально обсудил работу отрасли, в том числе и в период похолодания.
Как на практике решаются проблемы – репортаж Кристины Протосовицкой.
Точечный контроль над болевыми точками. В поле зрения главы государства только те вопросы, ошибка в которых может стать непростительной. Так и в этот зимний сезон – а такого крепкого минуса и снегопадов Беларусь не видела давно – внимание приковано к АПК. Оттепель последних лет могла, конечно, расслабить, но было бы ошибкой не мобилизовать все силы.
Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства.
Сохранить жизнь в такие морозы может только ответственный подход. Когда малыши, пусть и телята, как родные для команды хозяйства. Профилакторий в сельхозпредприятии «Покровский» Кобринского района строили по принципу: бюджетно, но эффективно. Телята боятся сквозняков и влажности – именно этого удалось избежать, а для так называемой «ясельной» группы подготовили теплые накидки. Закупали гардероб 2 года назад. То, что позабавило пользователей социальных сетей, оказалось эффективно на практике. Но в комплексе с другими решениями.
Максим Кух, главный зоотехник сельхозпредприятия «Покровский»:
Ребенка ведь раздетым на улицу не пустите. Так и маленький теленок. Эффективная мера, теленок самосогревается и чувствует себя прекрасно. Вот родился теленок, обогрели его, высушили. И тогда сухую куртку на сухого теленка одеваем.
Когда температура опускается ниже минус 15, включают газовые пушки, ежедневно на рассвете более мощную – дизельную. Ослабленных телят отпаивают теплым молоком 4 раза в день вместо 3.
В зимне-стойловый период риски повышаются для сохранности стада. Ветеринарная и зоотехническая служба работают усиленно. Рацион корректируется: вводят даже витаминные добавки, например, морковь для большего аппетита.
Виктор Свентецкий, директор сельхозпредприятия «Покровский»:
Надо увеличивать рацион кормления, чтобы молоко осталось на уровне и не падало, а даже еще прирастало. На сегодня у нас молоко не упало ни на литр. А за последние два дня мы добавили 600-700 литров.
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