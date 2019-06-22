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«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео

22 июня 2019 19:03
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На коротком поводке! Встревоженные жители Боровлян в ужасе опубликовали это видео в Интернете – у них появился настоящий живодёр! Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили разобраться и побеседовать с хозяином кота.

На снятых кадрах заметно, как мужчина выходит с привязанным на ремень котом из магазина, затем вытаскивает животное на улицу. Местные жители до сих пор в шоке от увиденного!

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-1

Прохожие:
Он обычно ходит с котом на плече и кот видно, что привязан. У него глаза начали загнаиваться, до этого нормальным котом был.
Он его ведёт, как собаку, он его дёргает сильно.
Возвращаешься из почты и наблюдаешь, как мужчина выходит из подъезда, кот ходит на поводке, если бы это был ещё обычной поводок для выгуливания, так это офицерский ремень.

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-4

Вслед за очевидцами волну народного гнева обрушило и интернет-сообщество. Люди готовы любым способом отобрать кота у душегуба!

Отзывы в Интернете:
Я тоже видела, как он тянул кота за голову на поводке! Может милицию вызвать? Надо что-то делать!
Слёзы на глазах, бедный кот. И помочь ему некому. Помогла бы, но не в Минске сейчас. Люди, кто в Боровлянах живёт, помогите бедному коту.
Господи!!! Пожалуйста, заберите его!!! Он же убьёт его!!! Это же нелюдь!!!

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-7

Увидев такое, за голову схватились и зоозащитники. Судя по отснятым кадрам, у кота нарушено зрение, а знакомые мужчины уверяют – он частенько носит животное за передние лапы. По закону, без вмешательства правоохранителей забрать питомца никто не имеет права! 

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-10

Юлия Малятина, юрист общественного объединения защиты животных:
В Беларуси животные приравниваются к вещи. Это имущество. Без согласия владельца его изъять нельзя. Кота или собаку можно изъять, если видно, что животное страдает, его необходимо доставить в ветеринарную клинику, но это исходит из субъективного понятия.

После многочисленных возмущений к делу подключилась милиция. Но герой нашумевшего ролика заверил участкового: все разговоры о жестком обращении – обыкновенная клевета.

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-13

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
По месту жительства мужчины для проведения проверки выбыл участковый инспектор. В ходе осмотра мужчина пояснил, что над котом он не издевается. Мужчина сказал, что нашёл котёнка на свалке несколько лет назад, глаз у него был изначально такой, он даже пытался его лечить. Даже показывал какие-то медикаменты. Сам мужчина пояснил, что он якобы читал в Интернете, что для животных полезно, когда их берут за передние лапы и немного раскачивают.

Корреспонденты нашей программы направляется в гости к хозяину кота. Но журналистов он на порог не пускает. После долгих уговоров мужчина согласился дать комментарий по телефону. По словам хозяина, его кот полностью здоров и полон сил, но показать его мужчина наотрез отказывается.

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-16

Андрей, хозяин кота:
С моим котом всё хорошо. Ничего плохого, если кот побудет на улице, это даже плюс.

Корреспондент СТВ:
Говорили, что вы кота держали за передние лапы.

Андрей:
И что? Вы же ребёнка за руку держите, когда переходите с ним дорогу. Организовали травлю на пустом месте.

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-19

Зоозащитники и милиция отступать не намерены! И судьба кота на поводке очень скоро может решиться не в пользу нынешнего хозяина.  

Сергей Босько:
По случаю, который попал на видеокамеры, проводится проверка. По итогам рассмотрения материала будет принято решение. В данном случае усматриваются признаки административного правонарушения – это жестокое обращение с животными.

По словам специалистов, люди, способные обидеть кота или собаку, зачастую сами нуждаются в психологической помощи. Но ответственности за содеянное это не отменяет. 

«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео-22

Виталий Семак, психотерапевт:
Стремление к превосходству – одно из базовых человеческих стремлений. Каждый человек волен выбирать: он будет совершенствовать себя для того, чтобы расти и превосходить окружающих, либо он выбирает более лёгкий способ. Иногда люди заводят себе котика, чтобы не чувствовать себя одиноко, а иногда это нужно для того, чтобы рядом с человеком был кто-то, кого он превосходит. Бывает так, что, этого не осознавая, человек может обижать и травмировать окружающих.

Чем закончится эта зоодрама – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий. 

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# Человек и животные # общество # Юлия Малятина # Сергей Босько # Виталий Семак

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