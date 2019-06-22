«Тянул кота за голову на поводке!» Корреспонденты СТВ поговорили с хозяином питомца из нашумевшего видео

На коротком поводке! Встревоженные жители Боровлян в ужасе опубликовали это видео в Интернете – у них появился настоящий живодёр! Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили разобраться и побеседовать с хозяином кота. На снятых кадрах заметно, как мужчина выходит с привязанным на ремень котом из магазина, затем вытаскивает животное на улицу. Местные жители до сих пор в шоке от увиденного!

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– Он обычно ходит с котом на плече и кот видно, что привязан. У него глаза начали загнаиваться, до этого нормальным котом был.

– Он его ведёт, как собаку, он его дёргает сильно.

– Возвращаешься из почты и наблюдаешь, как мужчина выходит из подъезда, кот ходит на поводке, если бы это был ещё обычной поводок для выгуливания, так это офицерский ремень.

Вслед за очевидцами волну народного гнева обрушило и интернет-сообщество. Люди готовы любым способом отобрать кота у душегуба! Отзывы в Интернете:

– Я тоже видела, как он тянул кота за голову на поводке! Может милицию вызвать? Надо что-то делать!

– Слёзы на глазах, бедный кот. И помочь ему некому. Помогла бы, но не в Минске сейчас. Люди, кто в Боровлянах живёт, помогите бедному коту.

– Господи!!! Пожалуйста, заберите его!!! Он же убьёт его!!! Это же нелюдь!!!

Увидев такое, за голову схватились и зоозащитники. Судя по отснятым кадрам, у кота нарушено зрение, а знакомые мужчины уверяют – он частенько носит животное за передние лапы. По закону, без вмешательства правоохранителей забрать питомца никто не имеет права!

Юлия Малятина, юрист общественного объединения защиты животных:

В Беларуси животные приравниваются к вещи. Это имущество. Без согласия владельца его изъять нельзя. Кота или собаку можно изъять, если видно, что животное страдает, его необходимо доставить в ветеринарную клинику, но это исходит из субъективного понятия. После многочисленных возмущений к делу подключилась милиция. Но герой нашумевшего ролика заверил участкового: все разговоры о жестком обращении – обыкновенная клевета.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

По месту жительства мужчины для проведения проверки выбыл участковый инспектор. В ходе осмотра мужчина пояснил, что над котом он не издевается. Мужчина сказал, что нашёл котёнка на свалке несколько лет назад, глаз у него был изначально такой, он даже пытался его лечить. Даже показывал какие-то медикаменты. Сам мужчина пояснил, что он якобы читал в Интернете, что для животных полезно, когда их берут за передние лапы и немного раскачивают. Корреспонденты нашей программы направляется в гости к хозяину кота. Но журналистов он на порог не пускает. После долгих уговоров мужчина согласился дать комментарий по телефону. По словам хозяина, его кот полностью здоров и полон сил, но показать его мужчина наотрез отказывается.

Андрей, хозяин кота:

С моим котом всё хорошо. Ничего плохого, если кот побудет на улице, это даже плюс. Корреспондент СТВ:

Говорили, что вы кота держали за передние лапы. Андрей:

И что? Вы же ребёнка за руку держите, когда переходите с ним дорогу. Организовали травлю на пустом месте.

Зоозащитники и милиция отступать не намерены! И судьба кота на поводке очень скоро может решиться не в пользу нынешнего хозяина. Сергей Босько:

По случаю, который попал на видеокамеры, проводится проверка. По итогам рассмотрения материала будет принято решение. В данном случае усматриваются признаки административного правонарушения – это жестокое обращение с животными. По словам специалистов, люди, способные обидеть кота или собаку, зачастую сами нуждаются в психологической помощи. Но ответственности за содеянное это не отменяет.