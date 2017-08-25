«Сталкивались с живодёром, который с собаки заживо снял шкуру. У нас на глазах кошку завязали в пакет и выкинули с 8-го этажа»

Психологи утверждают, что жестокое обращение с животными – это только первый опыт такого же обращения с людьми. Эта жестокая животная история всколыхнула столичную общественность 2 месяца назад.

56-летний мужчина, находясь у подъезда жилого дома по улице Руссиянова, берёт в руки маленького котенка и бьёт головой о стену дома. Животное скончалось на месте.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Согласно материалам уголовного дела, 56-летний слесарь в Минске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, непосредственно, после распития спиртных напитков с женщиной, которая являлась владелицей котёнка какое-то время, вышел и вынес котёнка, и руками ударил его несколько раз головой о стену.

В результате мы возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»

Свидетелями акта зверства стали прохожие, они сообщили обо всём сотрудникам милиции и показали место расправы человека над маленьким и беззащитным котёнком.

Кстати, всего за первое полугодие суды Беларуси рассмотрели 48 дел тех, кто бьёт по живому. За жестокое обращение с животными 23 человека получили штраф, один – арест.

Наталья Чирина, волонтёр БОО ПБЖ «Зоошанс»:

Сталкивались с живодёром, который с собаки заживо снял шкуру. Мы сталкивались со случаем – у нас на глазах кошку завязали в пакет и выкинули с балкона, с 8-го этажа. У нас была ситуация, когда женщина очень любила своего кота. Женщина умерла, гроб стоял ещё, простите, в квартире, а сын выкинул кота в мусоропровод

Минчанка Наталья занимается волонтёрством более 10 лет и часто сталкивается с последствиями дикого отношения человека к четверолапым. Один из последних её подопечных – месячный котенок – оказался в добрых руках девушки, когда ему было максимум два дня от роду.



Слепое беспомощное создание на тёмную мокрую улицу выбросил человек. Малыша выходили, и сегодня, на разъезжающихся лапах, он делает первые шаги навстречу человеку другому, которому можно доверять.

Наталья Чирина, волонтёр БОО ПБЖ «Зоошанс»:

Что бы мы не говорили, что мы боремся с ветряными мельницами. Мы боремся со следствием, а надо решать причину.

И только волонтёры – не в состоянии.



Май, 2012 год. Минск. Подросток отрезал своему псу голову. Кровью добрейшего добермана парень решил смыть конфликт с родителями, которые были против пса.

Он хладнокровно отрезал животному голову, а затем принёс её домой, чтобы показать.

Те, вызвали «скорую», мол, наш мальчик болен. Врач заверил: Матвей полностью вменяем.

Психологи напоминают: всё начинается с семьи. Ребёнок, ставший свидетелем насилия над животным, становится невосприимчивым к чужим страданиям, в целом. Он считает такую модель нормой жизни и переносит её во внешний мир.

Антон Сапронов, психотерапевт:

Если мы не говорим о каких-то эндогенных органических процессах, а говорим о каких-то приобретённых процессах, тогда это может быть отражением каких-то проблем в семье. То есть, если ребёнок видит насилие.



Очевидно и то, что проблема не только в голове, но и в пробелах в законодательстве. Кстати, в Германии права животных защищены Конституцией, в Италии за брошенную кошку дают год тюрьмы.

У нас же сдают в пункт отлова, топят котят и щенков в ведре.

Кто-то выбрасывает животное на улицу, для кого-то бесконтрольное разведение – лишь способ заработка. Кто-то, не думая оставляет в 30–градусную жару свою собаку запертой в машине. Являются ли эти действия также жестоким обращением?

Ольга Пискарёва, СТВ:

Депутаты готовят подробный ответ на этот вопрос. Новый законопроект будет рассмотрен на осенней сессии уже в первом чтении. С вступлением в силу закона, жестокое обращение с животными будет рассматриваться и в уголовной плоскости.

Да и караться будет достаточно сурово: вплоть до лишения свободы.

Такие санкции не случайны – психологи в один голос уверяют: убийцы животных очень быстро переходят на людей. Закон о защите животных сегодня призван защитить и само общество от дикости и зверства.

Юрий Дорогокупец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Законопроект «Об обращении с животными» – он направлен именно на гуманное отношение к животным. Почему он долго так идёт? Казалось бы, простой законопроект, но мы должны отрегулировать на стадии не на уровне закона отношение людей к своим питомцам.

Сегодня депутатам предстоит нелёгкая работа: найти баланс так, чтобы у нас могли цивилизованно жить и люди, и животные. По закону.



Юрий Дорогокупец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я просто не понимаю тех жестоких выпадов в сторону братьев наших меньших, я просто не понимаю.

У меня есть домашние животные – я не понимаю, как можно обидеть это животное. Мы должны понимать, что человек в ответе за того питомца, которого он приобрёл. И касаясь этой темы, у меня просто нет слов, чтобы выразить возмущение в адрес некоторых людей, которые просто издеваются над этими животными. Май 2017 года, Брест. Неизвестные сбросили с пятого этажа собаку. Июль, Логойский район, в скотомогильнике погибают два щенка. Лай о помощи на всю округу, мимо проходят равнодушные люди.

Спасти волонтёрам удалось лишь одного. Животные и люди. Истории о них или о нас?

Судить по действию или бездействию? А может просто пришло время спасать. Не только животных, но и общество.