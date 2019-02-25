«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Днём 9 февраля жители одного из домов по улице Плеханова услышали душераздирающий вопль за окном. Виктория Макуха была одной из первых, кто стремглав бросился на улицу.

Виктория Макуха:

Я выскочила из подъезда. Смотрю – котик лежит окровавленный на люке. Он ударился о камень. Сначала мы не поняли: у него не ходили задние лапы, вообще. Он просто полз на передних, отползал весь в крови. У него была разбита мордочка. Он сидел и хрипел.

Шокированная увиденным, женщина позвала на помощь соседей. Те подхватили окровавленного кота и отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали: после падения с высоты у пациента повреждён спинной мозг, лёгкое и расщеплено нёбо. Неутешительный диагноз сопровождался и не самым благоприятным прогнозом.

Виктория Макуха:

Отказали в операции, так как с такой травмой, как у котика, реабилитируются только 3 из 100. Почему одни люди подбирают, заботятся, а вторые вот так поступают – непонятно. Для меня это дико. Шок.

Разгневанные жильцы дома без труда вычислили садиста. Им оказался 60-летний Сергей, проживающий на 4-ом этаже. У мужчины и без того была не самая благовидная репутация.

Сосед:

Там два брата. Один глухонемой, второй… Ну, да, они – пьяницы. Я – против! У самого – кот, даже уже слепой, старенький. Но как это – выкинуть? Я бы руку отрубил!

Виктория Макуха:

Сосед этот как раз шёл из магазина выпивший. Мы спросили, зачем он это сделал, а он сказал: «Это моё личное дело», засмеялся и ушёл.