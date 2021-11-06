«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше

Новости Беларуси. Прямо из больничного дворика Президент направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко там был пять месяцев назад и тогда он остался недоволен увиденным. Раскритиковал деятельность предприятия, которое имеет стратегическое значение для отрасли. Прежнее руководство не уложилось в срок по строительству нового цеха подготовки сырья, и глава государства назначил исполняющего обязанности директора завода полноправным руководителем. И поставил перед ним конкретные задачи. 6 ноября Александр Лукашенко приехал посмотреть, как справляются. Уже на следующей неделе в новом цеху обещают начать пуско-наладочные работы. Глава государства подробно интересовался ходом строительства и напомнил о данных в июне обещаниях.

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:

То, что мы снесем, это будет только порядка 20-30 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, то, что надо, то надо привести в божеский вид, пусть будет.

Максим Бакуров:

Мы снесем все скотоприемные наши базы, потому что они рушатся. Мы снесем переходы там, где уже аварийные. Сразу же мы это измельчаем. Это используем на сельхозпредприятии. Извините, я в такой форме, потому что только оттуда приехал.

Александр Лукашенко:

Нормальная форма.

Максим Бакуров:

Поэтому все в планах, я просто не хочу спешить, чтобы не наделать ошибок и глупостей каких-то, все сделать целесообразно.