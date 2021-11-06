«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше

Новости Беларуси. Прямо из больничного дворика Президент направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прямо из больничного дворика Президент направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко там был пять месяцев назад и тогда он остался недоволен увиденным. Раскритиковал деятельность предприятия, которое имеет стратегическое значение для отрасли. Прежнее руководство не уложилось в срок по строительству нового цеха подготовки сырья, и глава государства назначил исполняющего обязанности директора завода полноправным руководителем. И поставил перед ним конкретные задачи.
6 ноября Александр Лукашенко приехал посмотреть, как справляются. Уже на следующей неделе в новом цеху обещают начать пуско-наладочные работы. Глава государства подробно интересовался ходом строительства и напомнил о данных в июне обещаниях.
Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:
То, что мы снесем, это будет только порядка 20-30 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, то, что надо, то надо привести в божеский вид, пусть будет.
Максим Бакуров:
Мы снесем все скотоприемные наши базы, потому что они рушатся. Мы снесем переходы там, где уже аварийные. Сразу же мы это измельчаем. Это используем на сельхозпредприятии. Извините, я в такой форме, потому что только оттуда приехал.
Александр Лукашенко:
Нормальная форма.
Максим Бакуров:
Поэтому все в планах, я просто не хочу спешить, чтобы не наделать ошибок и глупостей каких-то, все сделать целесообразно.
Александр Лукашенко:
А на основном твоем производстве? Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское.
Максим Бакуров:
Договаривались, я свое слово держу.
Александр Лукашенко:
Успеваешь ты?
Максим Бакуров:
92 % готовность. Сегодня вот одно сердце предприятия – это электроподстанция. Мы запускаем и пошли по технологии запускать всю цепочку.
Александр Лукашенко:
А готовность всей линии?
Максим Бакуров:
Я могу провести, здесь же их две. Оборудование 100 % технологическое все выставлено. Это у нас уже здесь выходит готовая продукция.
Александр Лукашенко:
Машина подходит?
Максим Бакуров:
Подходит машина, здесь загружается.
Александр Лукашенко:
Это из холодильников?
Максим Бакуров:
Это из холодильников. Вот у нас уходит через весовую на продажу, если пошло мясо на продажу. А направо ушло на детское питание.
Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем» – подробнее здесь.