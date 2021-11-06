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«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше

06 ноября 2021 14:06
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Новости Беларуси. Прямо из больничного дворика Президент направился на местный мясоконсервный завод, чтобы провести незапланированную инспекцию предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше-1

Александр Лукашенко там был пять месяцев назад и тогда он остался недоволен увиденным. Раскритиковал деятельность предприятия, которое имеет стратегическое значение для отрасли. Прежнее руководство не уложилось в срок по строительству нового цеха подготовки сырья, и глава государства назначил исполняющего обязанности директора завода полноправным руководителем. И поставил перед ним конкретные задачи.

6 ноября Александр Лукашенко приехал посмотреть, как справляются. Уже на следующей неделе в новом цеху обещают начать пуско-наладочные работы. Глава государства подробно интересовался ходом строительства и напомнил о данных в июне обещаниях.

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше-4

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:
То, что мы снесем, это будет только порядка 20-30 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, то, что надо, то надо привести в божеский вид, пусть будет.

Максим Бакуров:
Мы снесем все скотоприемные наши базы, потому что они рушатся. Мы снесем переходы там, где уже аварийные. Сразу же мы это измельчаем. Это используем на сельхозпредприятии. Извините, я в такой форме, потому что только оттуда приехал.

Александр Лукашенко:
Нормальная форма.

Максим Бакуров:
Поэтому все в планах, я просто не хочу спешить, чтобы не наделать ошибок и глупостей каких-то, все сделать целесообразно.

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше-7

Александр Лукашенко:
А на основном твоем производстве? Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское.

Максим Бакуров:
Договаривались, я свое слово держу.

Александр Лукашенко:
Успеваешь ты?

Максим Бакуров:
92 % готовность. Сегодня вот одно сердце предприятия – это электроподстанция. Мы запускаем и пошли по технологии запускать всю цепочку.

Александр Лукашенко:
А готовность всей линии?

Максим Бакуров:
Я могу провести, здесь же их две. Оборудование 100 % технологическое все выставлено. Это у нас уже здесь выходит готовая продукция.

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше-10

Александр Лукашенко:
Машина подходит?

Максим Бакуров:
Подходит машина, здесь загружается.

Александр Лукашенко:
Это из холодильников?

Максим Бакуров:
Это из холодильников. Вот у нас уходит через весовую на продажу, если пошло мясо на продажу. А направо ушло на детское питание.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем» – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Максим Бакуров # Фотофакт

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