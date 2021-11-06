Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии. Ранены три человека

Новости Германии. Три человека ранены в результате нападения в скоростном поезде в ФРГ. Устроивший поножовщину задержан, его мотивы пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Три человека ранены в результате нападения в скоростном поезде в ФРГ. Устроивший поножовщину задержан, его мотивы пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел утром 6 ноября. На месте происшествия работает полиция. Задержанный, 27-летний мужчина арабского происхождения, находился в неадекватном состоянии. Медики не исключают проблемы с психикой. Версию теракта на данный момент полиция не рассматривает.