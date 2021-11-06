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Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии. Ранены три человека

06 ноября 2021 13:39
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Новости Германии. Три человека ранены в результате нападения в скоростном поезде в ФРГ. Устроивший поножовщину задержан, его мотивы пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии. Ранены три человека-1

Инцидент произошел утром 6 ноября. На месте происшествия работает полиция. Задержанный, 27-летний мужчина арабского происхождения, находился в неадекватном состоянии. Медики не исключают проблемы с психикой. Версию теракта на данный момент полиция не рассматривает.

# Нападение # общество # Фотофакт

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