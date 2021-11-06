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«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет

06 ноября 2021 13:11
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Новости Беларуси. Подарки к 7 ноября: к празднику в Беларуси продолжают открывать значимые объекты. В Кобрине сегодня, 6 ноября, запустили движение по мосту через реку Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-1

Это один из двух путепроводов в городе. Он связывает между собой промышленные зоны райцентра. После обследования мостов по всей стране транспортная артерия в Кобрине попала в число шести аварийных в регионе.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-4

В пролетах моста эксперты обнаружили серьезные трещины. За реконструкцию принялись незамедлительно, ведь по разные берега реки оказался город с населением свыше 50 тысяч человек.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-7

Лилия Суботко, жительница Кобрина:
Было очень много пробочек в час пик особенно, когда люди едут на работу. А сегодня мы дождались этого и очень-очень довольны. Открыли гораздо раньше, сделали свою работу, и уже мы с новым мостом.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-10

Дмитрий Кульпака, житель Кобрина:
Рады, что его построили в быстрые сроки. Мост получился хороший. Нам очень нравится. Тебе нравится?  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-13

Мостостроители смогли значительно сократить сроки работ – почти в два раза – за счет усовершенствования технологии. Как в конструкторе, фрагменты будущего моста собирали на земле и только затем с помощью мощных кранов устанавливали их на место. 

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-16

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Нам есть чем гордиться, потому что мы построили за 7 месяцев вместо полутора лет. Мы изыскали источники, мы удешевили. И сегодня огромное спасибо профессионализму мостостроителей.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-19

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:
За последние десятилетия государством уделяется большое внимание развитию так называемых малых городов. Открывается много объектов культурного, социального назначения, объектов промышленного значения. Эта задача, которую ставит глава государства. Эта задача является одним из основных приоритетов развития нашей страны.  

«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет-22

Общая стоимость нового моста составила более 20 миллионов рублей. К 2025 году в Кобрине отремонтируют и второй городской путепровод. Кроме того, плановые работы на подобных сооружениях идут в Пинском, Березовском и Каменецком районах.  

# Автодороги Беларуси # общество # Лилия Суботко # Валерий Иванов # Юрий Шулейко # Дмитрий Кульпака # Александр Лукашенко # Фотофакт

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