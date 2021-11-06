«Получился хороший». В Кобрине ремонт моста сделали за 7 месяцев вместо полутора лет

Новости Беларуси. Подарки к 7 ноября: к празднику в Беларуси продолжают открывать значимые объекты. В Кобрине сегодня, 6 ноября, запустили движение по мосту через реку Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из двух путепроводов в городе. Он связывает между собой промышленные зоны райцентра. После обследования мостов по всей стране транспортная артерия в Кобрине попала в число шести аварийных в регионе.

В пролетах моста эксперты обнаружили серьезные трещины. За реконструкцию принялись незамедлительно, ведь по разные берега реки оказался город с населением свыше 50 тысяч человек.

Лилия Суботко, жительница Кобрина:

Было очень много пробочек в час пик особенно, когда люди едут на работу. А сегодня мы дождались этого и очень-очень довольны. Открыли гораздо раньше, сделали свою работу, и уже мы с новым мостом.

Дмитрий Кульпака, житель Кобрина:

Рады, что его построили в быстрые сроки. Мост получился хороший. Нам очень нравится. Тебе нравится?

Мостостроители смогли значительно сократить сроки работ – почти в два раза – за счет усовершенствования технологии. Как в конструкторе, фрагменты будущего моста собирали на земле и только затем с помощью мощных кранов устанавливали их на место.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Нам есть чем гордиться, потому что мы построили за 7 месяцев вместо полутора лет. Мы изыскали источники, мы удешевили. И сегодня огромное спасибо профессионализму мостостроителей.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:

За последние десятилетия государством уделяется большое внимание развитию так называемых малых городов. Открывается много объектов культурного, социального назначения, объектов промышленного значения. Эта задача, которую ставит глава государства. Эта задача является одним из основных приоритетов развития нашей страны.