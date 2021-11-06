На открытии очередь покупателей была до Немиги. ГУМу исполнилось 70 лет

Новости Беларуси. Традиция открывать знаковые объекты к 7 ноября появилась еще в советское время. Ровно 70 лет назад произошло событие, которое навсегда перевернуло послевоенное представление людей о качестве торговли. Первых посетителей принял минский ГУМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, тогда многим он показался настоящим дворцом, и для минчан это стало настоящим праздником. История, которую приятно пересматривать на старой кинопленке – в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

5 ноября 2021 год, 70-летний юбилей ГУМ. В арсенале с современными гаджетами попробуем вернуться в прошлое, больше чем на полвека. 5 ноября 1951 года ГУМ распахнул свои двери для первых покупателей.

Это был настоящий праздник города. В магазине царила праздничная атмосфера, у входа стоял швейцар, сияли зеркала. Очередь желающих протянулась до Немиги. Толпы радостных минчан перекрыли проспект Сталина. Очередь регулировала конная милиция. Публику удивили автоматы, которые за символическую плату брызгали на покупателя порцию одеколона. Был дефицит. Товары разлетались как горячие пирожки. Покупателей обслуживал штат работников из 460 продавцов.

Ажиотажным спросом пользовались первые холодильники, телевизоры, стиральные машины, ткани и особенно женские капроновые чулки. В 1976 году торговлю организовали по потребительским комплексам: товары для женщин, мужчин и детей.

Вероника Кудринецкая:

Сегодняшний ГУМ значительно отличается от того, что было 70 лет назад. Изобилию фасонов, моделей и расцветок советские модницы могут только позавидовать.

Вероника Кудринецкая:

ГУМ, мужской отдел, велюр и дефицитные кальсоны, в середине 50-х приобрести готовую одежду было непросто, зато сейчас выбор велик.

В этом году ГУМу 70 лет. В честь праздника в магазине обновили витрины. Теперь они на трех языках (белорусском, русском и английском) рассказывают, что уже 70 лет ГУМ и все остальные вместе.