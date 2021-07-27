«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил Дмитрия Мезенцева?

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж 44 мероприятий у вас, по-моему, союзная программа разработана. Ну и, Дмитрий [Мезенцев – прим. ред.], спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был этого мероприятия. Дмитрий Федорович постоянно мне докладывал, в контакте с вами был. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической (подробнее здесь).
Даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Да и строители наши все основные этот объект возводили, за исключением реактора. Поэтому мы все научились делать.
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