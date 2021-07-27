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«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил Дмитрия Мезенцева?

27 июля 2021 19:06
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил Дмитрия Мезенцева?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж 44 мероприятий у вас, по-моему, союзная программа разработана. Ну и, Дмитрий [Мезенцев – прим. ред.], спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был этого мероприятия. Дмитрий Федорович постоянно мне докладывал, в контакте с вами был. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической (подробнее здесь).

Даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Да и строители наши все основные этот объект возводили, за исключением реактора. Поэтому мы все научились делать.

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил Дмитрия Мезенцева?-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Михаил Ковальчук # Владимир Гусаков # Фотофакт

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