«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил Дмитрия Мезенцева?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж 44 мероприятий у вас, по-моему, союзная программа разработана. Ну и, Дмитрий [Мезенцев – прим. ред.], спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был этого мероприятия. Дмитрий Федорович постоянно мне докладывал, в контакте с вами был. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической (подробнее здесь).

Даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Да и строители наши все основные этот объект возводили, за исключением реактора. Поэтому мы все научились делать.