На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара

Александр Навныко, председатель Петриковского райисполкома:

Я хочу сказать огромные слова благодарности нашему МЧС и всем работникам предприятия, акционерного общества «Комаровичи», лесхозу Петриковскому. Люди оперативно сработали, что нам позволило убрать полностью хлеба, которые рядом оказались. Убрать солому, свезти с полей. Не потерять тот хлеб, который здесь вырос. Хлеб, я скажу, удался: овес здесь сыпет от 30 центнеров. На этой площади мы, конечно, получим достойный каравай. Поэтому огромные слова благодарности всем, кто принял участие в сложившейся ситуации.