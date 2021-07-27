На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара

Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники
Благодаря эффективной совместной работе спасателей, лесников и работников местного хозяйства удалось не потерять ни одной тонны зерна. Спасено порядка 300 гектаров зерновых.
Александр Навныко, председатель Петриковского райисполкома:
Я хочу сказать огромные слова благодарности нашему МЧС и всем работникам предприятия, акционерного общества «Комаровичи», лесхозу Петриковскому. Люди оперативно сработали, что нам позволило убрать полностью хлеба, которые рядом оказались. Убрать солому, свезти с полей. Не потерять тот хлеб, который здесь вырос. Хлеб, я скажу, удался: овес здесь сыпет от 30 центнеров. На этой площади мы, конечно, получим достойный каравай. Поэтому огромные слова благодарности всем, кто принял участие в сложившейся ситуации.
Уже 28 июля к работе в Петриковском районе дополнительно подключатся два вертолета Ми-8, оборудованные водосбрасывающими устройствами. По предварительным оценкам, на активную фазу тушения пожара понадобится еще не менее трех суток.